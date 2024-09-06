Muhammed Yunus, SAARC'ın yeniden aktif olmasının bölgedeki sorunları çözeceğini belirtti

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Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün (SAARC) yeniden aktif şekilde faaliyet göstermesinin bölgedeki birçok sorunu çözeceğini belirtti.

Press Trust of India'ya röportaj veren Yunus, SAARC'nin faaliyetlerinin devam etmesi ve örgütün yeninden aktif olmasının gerekliliğine dikkati çekti. SAARC'nin büyük amaçlar için oluşturulduğunu ancak şu an sadece kağıt üzerinde aktif bir örgüt olduğunu belirten Yunus, örgütün faaliyetlerinin aktif bir şekilde devam etmesinin bölgedeki sorunların bir çoğunun çözülmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Bölgesel gruplaşmanın Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'yı olumsuz etkileyeceğini belirten Yunus, örgütün bölge için önemini vurguladı.

Güney Asya ülkeleri arasında bölgesel işbirliğini geliştirmek fikriyle kurulum çalışmaları 1980'de Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da düzenlenen zirveyle başlayan SAARC, 8 Aralık 1985'te Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Butan, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka'nın devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda resmen kurulmuştu. Yeni Delhi'de 2007'de düzenlenen 14. SAARC Zirvesi'nde 7 üyeye ek olarak Afganistan örgüte üye kabul edilmişti.

Hindistan ile su sorunu

Yunus, ayrıca Bangladeş geçici hükümetinin Hindistan ile uzun süredir askıda olan "Teesta Su Paylaşım Anlaşması" konusundaki farklılıkları çözmenin yollarını arayacağını, anlaşmanın ertelenmesinin iki tarafa da fayda sağlamayacağını söyledi.

Su paylaşımı konusunun çözüme ulaştırılmamasının hiçbir amaca hizmet etmediğini kaydeden Yunus, "Bangladeş'in ne kadar su alacağını bilirsem anlaşmadan memnun kalmasam bile imzalamam daha iyi olacak. Bu konu çözüme ulaşmalı." dedi.

Yunus, anlaşmanın uluslararası kurallara göre çözülmesi gerektiğini, konuya ilişkin çağrı yapmaya devam edeceğini kaydetti. Anlaşmanın uzun süredir devam eden bir sorun olduğuna dikkati çeken Yunus, Hindistan hükümetinin daha öncesinde anlaşmayı yapmaya hazır olduğunu ancak Batı Bengal hükümetinin anlaşmaya hazır olmadığını belirtti.

Yunus, "Bu konuda insani temeller üzerinde birlikte çalışabilir ve kitlelerin acılarını hafifletecek şekilde bu sorunu çözebiliriz." diye konuştu.