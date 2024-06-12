Nobel ödüllü Muhammed Yunus ve 14 kişi zimmete para geçirme suçlamasıyla yargılanacak

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Bangladeş'te, Nobel ödüllü bankacı ve ekonomi profesörü Muhammed Yunus'un da aralarında bulunduğu 14 kişi, zimmete para geçirme ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Bangladeş'te mahkeme, Yunus'un da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebini reddetti.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, 14 kişiyi Yunus'un başında bulunduğu Grameen Telecom'un işçi yardım fonundan yaklaşık 2 milyon doları zimmete geçirmek ve kara para aklamakla suçluyor.

Söz konusu 14 kişinin yargılanacağı duruşmalar, 15 Temmuz'da başlayacak.

Muhammed Yunus'a yönelik suçlamalar

"Grameen Bank"ı 1983'te kurarak bankalardan kredi alamayacak küçük girişimcilere bu imkanı sağlayan Yunus, sosyal ve ekonomik gelişmeye yönelik çabaları dolayısıyla 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yunus hakkında 2008'de bir dizi soruşturma açılmış, 2011'de Grameen Bank'ın faaliyetlerinin incelenmesinin ardından hükümetin emeklilik düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle banka yöneticiliğinden alınmıştı.

2013'te yurt dışından edindiği telif ücretleri, konferans konuşmaları ve ödüllerin vergilerini kaçırmakla suçlanan Yunus, bunların yanı sıra "Grameen Telecom" ve "Grameen Phone" adıyla kurduğu şirketlere ilişkin birçok suçlamayla da karşı karşıya kalmıştı.

Çalışma yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla 22 Ağustos 2023'te İş Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yunus, ocakta 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme de 6 Şubat'ta, Yunus ve 3 meslektaşının, mahkeme izni olmadan yurt dışına seyahat etmesini yasaklamış ve Yunus'un 4,5 milyon dolar vergi borcu ödemesine hükmetmişti.