Muharrem İnce: "24 Yıllık Hemşehrimiz Başbakan Oldu, Cumhurbaşkanı Oldu, Başkan Oldu; Hiçbir Şeyi Çözemedi"

(RİZE) - CHP'nin Rize'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Muharrem İnce, "Taş devrinde insanların iki sorunu vardır: sıcak bir mağara ve yiyecek. Şu anda size söylüyorum; kiranızı rahat ödeyebiliyor musunuz? Ev alabiliyor musunuz? Et yiyebiliyor musunuz? Et yiyemiyorsan, kiranı ödeyemiyorsan, Tayyip Erdoğan bu hemşehrim bizi taş devrine getirmiştir. 24 yıllık hemşehrimiz başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, başkan oldu; hiçbir şeyi çözemedi" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'incisi Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

"DEDEMİN İNSANLARINA SELAM SÖYLEMEYE GELDİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Rizelilere hitabı öncesinde, eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce konuştu.

"Ben de bugün buraya Sayın Genel Başkanımızın davetiyle dedemin insanlarına selam söylemeye geldim. Denizleri kadar derin, dağları kadar yüksek, dereleri kadar coşkulu, çay bahçeleri kadar bereketli, insanı kadar dimdik Karadenizlilerle, hemşehrilerle dertleşmeye, hasbihal etmeye geldim" sözleriyle miting alanını dolduran Rizelileri selamlayan İnce, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladı."

İnce, "Bu iktidar 24 yıllık bir iktidar. 24 yılda başımıza neler geldi? Acaba bizi 2002 yılına geri döndürseler; enflasyon çözüldü mü? Hayır. İşsizlik çözüldü mü? Hayır. Pasaportumuzun gücü arttı mı? Hayır. Yolsuzluk çözüldü mü? Hayır. Adalet çözüldü mü? Hayır. Hep kandırdı bizi. 'Dolar alan yaya kalır' dedi. 'Gazze'ye gideceğim' dedi. 'Avrupa'ya vizesiz gideceğiz' dedi. 'Nisan, marttan daha iyi olacak' dedi. 2023 hedefleri koydu önümüze. 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir, 500 milyar dolar ihracat, ilk 10 ekonomi arasına girecektik. Hangisi oldu? Hiçbiri olmadı" diye konuştu.

"KİRANIZI RAHAT ÖDEYEBİLİYOR MUSUNUZ?"

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim dedem 1929'da Rize'den Yalova'ya gitmiş. 1929'a bir an için geri dönelim. O yetmez, 1461'e Rize'nin fethine gidelim. O da yetmez. Tekerleğin icadına gidelim. Bence taş devrine gidelim, taş devrine. Bakın, 2026'dan taş devrine gidelim. Taş devrinde insanların iki sorunu vardır: sıcak bir mağara ve yiyecek. Şu anda size söylüyorum; kiranızı rahat ödeyebiliyor musunuz? Ev alabiliyor musunuz? Et yiyebiliyor musunuz? Et yiyemiyorsan, kiranı ödeyemiyorsan, Tayyip Erdoğan bu hemşehrim bizi taş devrine getirmiştir, taş devrine. Şimdi size diyorum ki değerli hemşerilerim; çay bahçelerinin muhabbetini, Karadeniz'in dalgalarının cesaretini, adalete duyduğumuz hasret, bu kalabalık iktidara alamet. Her şey Türkiye'yi sevmekten ibaret."

"DEMOKRASİLERDE EN ÖNEMLİ ŞEY GÜCÜN EL DEĞİŞTİRMESİDİR"

24 yıllık hemşehrimiz başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, başkan oldu; hiçbir şeyi çözemedi. Siz bir doktora gitseniz, doktor sizi 24 kere ameliyat etse, hepsinde başarısız olsa o doktora bir daha ameliyat olur musunuz? Siz bir avukata gitseniz, avukat 24 davayı kaybetse o avukata bir daha dava verir misiniz? Peki siz bir esnafa gitseniz, her alışverişte eksik tartsa, sizi kazıklasa ondan alışveriş yapar mısınız? O zaman yapacağımız bir tane iş kaldı. İşimiz ne olacak? İşimiz şu: Demokrasilerde en önemli şey gücün el değiştirmesidir. Güç el değiştiriyorsa orada demokrasi vardır. Beş yılda bir sandık konacak önünüze. Onu iyi değerlendirirseniz güç el değiştirecek, yoksa değiştirmeyecek."

İnce konuşmasını, "Rize, Rize, Rize artık oylar bize" sloganıyla bitirdi.