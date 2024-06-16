Muharrem İnce, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Muharrem İnce, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyünde Kurban Bayramı namazını kıldı ve köylüleriyle bayramlaştı. İnce, bayramlaşma sonrası yaptığı açıklamada, ramazan ve kurban bayramlarını tatil olarak görmediğini belirtti. Babasının evinde kahvaltı yapma geleneğini sürdürdüğünü ve bu geleneklerden kopmamak gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladığını ve dünyaya barış ve huzur getirmesini dilediğini söyledi. Köy mezarlığında babasının ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eden İnce, annesinin evine giderek bayramını kutladı.

16.06.2024 07:47
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cami avlusunda köylüleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İnce, ramazan ve kurban bayramlarını hiçbir zaman tatil olarak görmediğini söyledi.

Askerlik görevini yaparken ve pandemi döneminde köyünde olamadığını aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Onun haricinde her ramazan ve kurban bayramında mutlaka burada oldum, kahvaltıyı babamın evinde yaptım. Oğlum da bu geleneği sürdürüyor. Bu geleneklerden kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Böyle yaşamak beni mutlu ediyor ama denize girmek isteyenlere de bir sözüm yok. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah bu bayram dünyaya barış, huzur getirsin. Geçim sıkıntısı altında çocuğuna harçlık veremeyen babalara selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Hastalara şifalar diliyorum. Huzur içinde bir bayram geçirmeyi Allah'tan niyaz ediyorum."

Köy mezarlığında babası Şerif İnce ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eden İnce, dua ettikten sonra annesi Zekiye İnce'nin evine giderek bayramını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muharrem İnce, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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