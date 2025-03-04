Muhasebeciler Haftası Suluova'da Kutlandı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen etkinlikle Muhasebe Haftası kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Amasya SMMMO Suluova Temsilcisi Mali Müşavir Hüseyin Üçok ve muhasebeciler tarafından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Üçok, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla Muhasebe Haftası'nın kutlandığını söyledi.