Mühendisin öldüğü kazada sanık Ercan Çakmaz hakim karşısına çıktı, avukatlar hız tespiti istedi

Küçükçekmece'de, durakta beklediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop'un ölümüne ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ercan Çakmaz ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Çakmaz, olay günü kullandığı aracın arka tarafının birden havalanması nedeniyle hakimiyetini kaybettiğini, 20-25 metre savrulduktan sonra durabildiğini söyledi.

Bu esnada maktule çarptığını, araç durduktan sonra fark ettiğini dile getiren sanık Çakmaz, yoldaki rögar kapağı oynadığı için aracının havalandığını belirtti.

Söz verilen müşteki avukatları da sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, olay esnasındaki hızının bilimsel yöntemlerle tespit edilmesini ve keşif yapılmasını istedi.

Avukatlar, aracın GPS cihazında tespit edilenden daha hızlı seyrettiğini ifade ederek, bu konuda inceleme yapılmasını da talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 27 Nisan'da sanık Ercan Çakmaz'ın idaresindeki 34 MZE 985 plakalı aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağının yanında bekleyen maktul Görkem Selvitop'a (38) çarptığı belirtiliyor.

Selvitop'un yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı klavikula, kaburga, pelvis kırıkları ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç kanama ve pnömotoraks sonucu meydana geldiği kaydediliyor.

İddianamede, olay yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen kaza tespit tutanağına yer verilerek, kamyonetin sürücüsü olan sanık Çakmaz'ın kusurlu bulunduğu, ayrıca kazanın meydana geldiği yol üzerinde bulunan ve kaza esnasında yerinden çıkan rögar kapağından dolayı yolun bakım ve onarımından sorumlu kişi ve kurumların da kusurlu olduğu kanaatine varıldığı belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından kazaya ilişkin düzenlenen rapora da yer verilen iddianamede, kazanın meydana gelmesinde dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle sanığın tali kusurlu olduğu, maktulün ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı, ayrıca rögar kapağının yerinden çıkmaması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasında sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların da asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Ercan Çakmaz'ın "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.