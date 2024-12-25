Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada 11 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada 11 İşçi Hayatını Kaybetti

Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada 11 İşçi Hayatını Kaybetti

Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hastanede yaralanan işçileri ve öğrencileri ziyaret ederek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Kazayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

25.12.2024 16:48  Güncelleme: 16:56
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Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı (3)

BAKAN TUNÇ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçiler ile Altıeylül ilçesinde midibüsle TIR'ın çarpıştığı kazada yaralanan öğrencilerden bir kısmının tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından hastane önünde açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Çocuklarımızın hastanede tedavileri devam ediyor. 5 öğrencinin tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. 21 öğrencimizin durumları iyi. Yaralı 2 yetişkinin tedavisi de devam ediyor. Adli soruşturma başlamış durumda. Soruşturma neticesinde kusuru olanlarla ilgili savcılarımız gerekeni yapacaktır" dedi.

'10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA'

Patlamada yaralanan işçilerin tedavilerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün meydana gelen patlamada 11 vatandaşımız vefat etmişti. Çok üzüldük. 8 de yaralımız var. Tedavileri bitmek üzere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanın ardından devletimizin tüm kurumlarıyla harekete geçti, soruşturmalar başladı. Bir başsavcımız, başsavcı vekilimiz ve 4 savcı soruşturmayı yönetiyor. Bilirkişi heyeti tahkim edildi. İncelemeleri sürüyor. Şu an 10 gözaltı söz konusu. Kazada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı işlemi devam ediyor. Bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişiler ortaya çıkacaktır. Şu anda tedbiren ifadeler doğrultusunda da ilk tespitlere göre sorumlu olduğu düşünülen kişilerle ilgili gözaltı olduğunu söyleyebiliriz. İfadeler alınmaya devam ediliyor. Tüm teknik verilere el konul durumda. Hepsi incelenecek. Cumhuriyet savcılarımız gerekli değerlendirmeleri yapacaklar. Her iki kaza için başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: DHA

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