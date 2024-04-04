Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

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31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, mazbatasını aldı. Başkan Böcek, "Bu mazbatayı bana layık gören Antalya'ya teşekkür ediyorum. Herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun ayrılmadan sizlerin oylarını namusun gibi koruyacağıma söz veriyorum. Seçimi demokrasi kazandı, seçimi Antalya kazandı" dedi.

CHP'den bir kez daha Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, Antalya İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüştekin'den aldı. Mazbata törenine CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"OY VEREN VERMEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"4 dönem Konyaaltı Belediye Başkanlığımda mazbata almıştım. İki dönem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığımda mazbatamı alıyorum. Bu seçim sürecinde beni aday eden Genel Başkanıma, vekillerime, sevgili Antalyalılara ve tüm yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize oy veren vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızın emrinde olacağım."

Kimseyi ötekileştirmeden Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ BİZİM BELEDİYE BAŞKANIMIZ"

"Atamızın 'Hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri' dediği güzel Antalya'da, 2 milyon 696 bin 229 vatandaşımıza, 25 milyona yakın yerli ve yabancı misafirimize hiçbir kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. 19 belediyemizin 16'sını kazanmış bulunuyoruz. Ancak İbradı, Gündoğmuş ve Kumlaca da bizim belediyemizdir. Demokrasi inancımızla tüm belediye başkanlarımızı kendi partili belediye başkanımız gibi göreceğiz. Bundan sonra da STK'larımız, vatandaşlarımız ve tüm kurum kuruluşlarla iş birliği içinde çalışacağız. Bu seçim sürecine katkı koyan tüm kurum kuruluşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum."

Seçim sürecinde müzikle ve araçlarla seçim zamanı zaman zaman vatandaşlara rahatsızlık vermiş olabileceklerini de sözlerine ekleyen Böcek, şöyle devam etti:

"SEÇİMLERİ ANTALYA KAZANDI"

"Onlar da bu demokrasinin güzelliğidir. Rahatsızlık verdiğimiz vatandaşlarımızdan özür dilerim. Antalya'mız için meclis üyesi arkadaşlarımız ile kimseyi ötekileştirmeden aynı azim ve kararlıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu mazbatayı bana layık gören Antalya'ya teşekkür ediyorum. Herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun ayrılmadan sizlerin oylarını namusun gibi koruyacağıma söz veriyorum. Seçimi demokrasi kazandı, seçimi Antalya kazandı."

Başkan Böcek, mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.