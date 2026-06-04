Muhittin Böcek'ten Rüşvet İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhittin Böcek'ten Rüşvet İddiası

04.06.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet iddialarıyla ilgili ifadede bulundu.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ek ifadesinde, yerel seçimler öncesi Manisa'ya gittiğini belirterek, "Özgür Özel, bana Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin avro götürdüm" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan Muhittin Böcek, tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na önceki günlerde etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ifade verdi. Dosya kapsamında ek ifade veren Muhittin Böcek, Antalya Adliyesi'ne getirildi.

'ÖZEL'DEN MADDİ DESTEK TALEBİ' İDDİASI

Ek ifadesinde; adaylık sürecinde Ankara'ya bir dizi temasta bulunmak için gittiğini belirten Muhittin Böcek, "Oğlum Mustafa Gökhan Böcek de 1 Ocak 2024 tarihinde Antalya'dan Ankara'ya yanıma geldi. Otelde bir görüşme gerçekleştirdik, fakat kendisi bu otelde konaklamadı. Daha önce Özgür Özel'in adaylık için verdiği talimat gereğince, maddi desteğin yapılması hususunda burada tekrar kendisini yönlendirdim. Oğlum, Özgür Özel'in talimatı ile Veli Ağababa'nın araması neticesinde 1 milyon avroyu teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti. Parayı kime teslim ettiğini bilmiyorum fakat oğlum daha önce ifadesinde bu hususu belirtmişti" dedi.

'MANİSA'YA 950 BİN AVRO GÖTÜRDÜM'

Adaylığı açıklanmadan önce Manisa'ya gittiğini kaydeden Muhittin Böcek, şunları kaydetti: "Özgür Özel'in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024'te Özgür Özel'in memleketi olması ve genel başkan olması sebebiyle 'Adaylığıma da katkısı olur' düşüncesiyle Manisa'ya gittim. Özgür Özel, bana Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin avro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir. Çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı. Kısa süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin avro bulunan çantayı koydum. Kendisine de 'Çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun' dedim. Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Akşamüstü Manisa'dan ayrıldık. Parayı verdiğim esnada sadece rahmetli Ferdi Zeyrek vardı."

'BAŞKA YERLERE DE MADDİ YARDIMLARDA BULUNMAM İSTENDİ'

Ocak ayı sonlarında adaylığının açıklandığını belirten Böcek, "Genel merkez ve Özgür Özel'in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim. Daha önceki seçimlerde CHP Genel Merkezi'nce adayların seçim giderlerinin bir kısmı karşılanırdı. Fakat ilk kez genel merkezden herhangi bir destek alamadık. Aksine benden başka yerlere de maddi yardımlarda bulunmam istendi. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. Ben bu konuda oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i yetkilendirdim. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldı. Ayrıca Bucak, Akseki, İbradı, Korkuteli gibi ellerinde araç sayısı az olan ilçelere araç, araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk. Bunun ne kadar tuttuğunu şu an bilemiyorum. Yine bu harcamaları talimatım üzerine oğlum Gökhan Böcek yerine getirdi" dedi.

-Arşiv görüntülerle

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhittin Böcek'ten Rüşvet İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

14:42
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
14:27
Aziz Yıldırım’dan milli yıldıza resmi teklif
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:57:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek'ten Rüşvet İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.