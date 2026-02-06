Zeydan Karalar Hakkında Tahliye Kararı... Tutuklu Muhittin Böcek: Tahliye Kararı, Adalete Olan İnancımızı ve Umudumuzu Güçlendirmiştir

(ANKARA) - Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin, " Yol arkadaşım Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararı, adalete olan inancımızı ve umudumuzu güçlendirmiştir" dedi.

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararı, adalete olan inancımızı ve umudumuzu güçlendirmiştir. Zeydan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Antalyama ve hemşehrilerime kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum."