Muhsin Yazıcıoğlu 17. Yıldönümünde Anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu 17. Yıldönümünde Anıldı

25.03.2026 15:42
Kahramanmaraş'ta Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı, adalet çağrısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Kahramanmaraş'taki Muhsin Dağı'nda anıldı.

BBP'nin organizasyonuyla Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen çok sayıda kişi, Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde buluştu.

Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua edildi.

Törende konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, aradan geçen yıllara rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Yazıcıoğlu'nun, inandığı değerlerden taviz vermeyen bir lider olduğunu dile getiren İspir, onun sadece bir siyasi hareketi değil, aynı zamanda gelecek nesillere örnek olacak bir şahsiyet ve ahlak mirası bıraktığını söyledi.

İspir, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin dava sürecine de değinerek, dosyanın henüz vicdanları tatmin edecek şekilde sonuçlandırılmadığını savundu.

Söz konusu sürecin aydınlatılmasının önemine dikkati çeken İspir, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 17 yıl boyunca yaptığımız gibi, bir kez daha buradan haykırıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu dava dosyasının halen vicdanları tatmin edecek şekilde sonuçlandırılmamış olması, yüreklerimizdeki en derin yaradır. Bu dosya sadece bizim camiamızın değil, Türk milletinin vicdan davasıdır. ve yine söylüyorum, bu sürecin bütün hakikatiyle aydınlatılması ve adaletin tecellisi, devletimizin ömrünü ona siper etmiş yiğit evladına bir namus borcudur."

Kaynak: AA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
