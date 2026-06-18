Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu Davası Hüsranla Sonuçlandı

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesini değerlendirerek, "17 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu suikastının aydınlatılmasını bekleyen kamuoyu hüsrana uğradı. Şu anda birilerinin iddiasıyla dosyanın yeniden açılacağı, faili meçhullerin ortadan kalkacağı, nihayetinde Muhsin Yazıcıoğlu davasının da yeniden görüleceği gibi bir beklenti var" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin, 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmesiyle ilgili konuşan Çayır, "17 yıldır Kahramanmaraş Adliyesi'nde ve Başsavcılığı'nda bekleyen ana dosya, Adalet Bakanı'nın istemi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi" diye konuştu.

Remzi Çayır, 17 yıldır birçok kişinin beyanına, şahitliğine başvurulduğunu, belgelerin dosyalandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kimi bazı hususlara erişilemedi. Neticede iddianame hazırlanamadı. Dava açılamadı. Herhangi bir gelişme olmadı. 17 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin aydınlatılmasını bekleyen kamuoyu hüsrana uğradı. Şu anda birilerinin iddiasıyla dosyanın yeniden açılacağı, faili meçhullerin ortadan kalkacağı, nihayetinde Muhsin Yazıcıoğlu davasının da yeniden görüleceği gibi bir beklenti var. Biz 24 Haziran'da Kahramanmaraş Adliyesi'ndeyiz. Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenleri, Muhsin Yazıcıoğlu bu ülkeye lazımdı, fikirleri ve tavırları bu ülke için elzemdir diyen bütün arkadaşlarımızı, bütün gönüldaşlarımızı o gün orada adliyeye çağırmak istiyorum."

Ben buradan bir kez daha net ve anlaşılacak şekilde bir iddiada bulunuyorum. Muhsin Yazıcıoğlu helikopterinden alet edevat veya herhangi bir aygıt çalan, yani aygıt söken kim varsa,bu iddianameyi delil karartmak yerine hırsızlıktan açan anlayış bu davanın kapanmasını isteyenlerdi. Muhsin Yazıcıoğlu helikopteri düşürülüyor. Suikast olduğu bütün halk inanıyor. Oraya giden bir ekip helikopterden birtakım araç veya aygıtlar söküyorlar ve delil yok ediyorlar. Siz normal ülkelerde, normal hukuksal ortamlarda ne diye dava açılır? Delil karartmaktan ve yanıltmaktan dava açılır. Siz ne diye dava açmışsınız? Hırsızlıktan."

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kazayla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılandığı Yargıtay'da görülen davaya da değinen Çayır, "Bu insanlar ilgili Yargıtay dairesince cezaya çarptırıldılar mı? Çarptırıldılar. Peki akıbet ne oldu? Dosya bir üst kata çıkamadı. Çıkarmadılar. Ne oldu? Zaman aşımına uğrattılar. Emir geldi, dosya orada uyutuldu. Zaman geçti, zaman aşımına uğradı. Ceza alanlar cezasız kaldılar. Hiçbir yaptırım söz konusu olamadı. Kim ki hırsızlık iddianamesi hazırlamış, kim ki Yargıtay'ın verdiği cezayı zaman aşımına uğratmışsa dosyayı kapatmak isteyen onlardır. Biz de farkındayız. Peşini de bırakmayacağız ve hiçbir zaman da usanmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çayır, "DEM yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli bir olmuşlar, çerçeve yasalardan bahsetmekteler. Çerçeve yasa ne demek? Efendiler açık, aleni, sarih, milletin anlayacağı dilden konuşun. Çerçeve yasalardan muradınız nedir? Amacınız nedir? Anayasada yapmakta direndiğiniz ve yapmakta olduğunuz değişiklikler nelerdir? Mesela bu ülkenin kurucu gücü Türk milleti lafzını yok etmek mi istiyorsunuz? Yerine birkaç tane daha millet mi koymak istiyorsunuz? Açık açık söyleyin" diye konuştu."

İYİ PARTİ'YE DESTEK VERİLECEK

İYİ Parti'nin, 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da düzenleyeceği mitinge destek vereceklerini açıklayan Çayır, şöyle devam etti:

"İYİ Parti'nin Tandoğan'da yapılacak olan 27 Haziran'daki mitingine arkadaşlarımız dahil olacaklar. Milli Yol Partisi destek verecektir. Ben o gün Osmaniye'de olacağım için katılamayacağım ama arkadaşlarımız, teşkilatlarımız katılacaklar."

Bu eli kanlı katiller bir günden bir güne şehit yakınlarından helallik dilediler mi? Özür dilediler mi? Duydunuz mu? Yok. 'Bugüne kadar yaptıklarımız yanlıştı, silah bir araç değildi, hepimize kötülüktü, millete kötülükler yaptık, milleti öldürdük, çocukları öldürdük, öğretmenleri öldürdük, bundan dolayı Türk milletinden özür diliyoruz' lafını duydunuz mu? Duymadınız" diye tepki gösterdi. Erken seçim çağrısında bulunan Çayır, "Bir an önce erken seçim şart. Derhal. Zaman kaybediyor Türkiye. Enerji kaybediyor. Milletimiz, devletimiz güç kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU 80 YAŞINA DAYANMIŞ, TUTMUŞ KOLTUĞU BIRAKMIYOR"

Remzi Çayır, sürekli CHP'nin konuşulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Milletin karnı aç. Millet istikbali anlamında bir güvence peşinde insanca yaşamak istiyor. Sizin siyasetinizin kendisi batsın. Kirli siyaset siyasetinizden millet bıktı. Ben bir an önce bu hükümetin karar almasını bekliyorum. Kılıçdaroğlu 80 yaşına dayanmış. Tutmuş koltuğu bırakmıyor. Bu koltuklar sizin babanızın malından, babanızdan miras mı kaldı? Tayyip Bey, 25 yıl yetmedi mi ya? Niye yapışmışlar? Çünkü koltuk tatlı. Devlet kendileri sanıyorlar. Milli Yol'un ifadesiyle süresiz siyaset hastalığına tutulmuşlar. Bunların iflah olma şansları yok. Kendileri iflah olmuyor ancak bizi de sürüklüyorlar."