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Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından verilecek 4. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı. Necip Tosun Edebiyat Ödülü'ne, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Düşünce Ödülü'ne, Ercan Yıldırım Araştırma Ödülü'ne, Tevfik Soyata Kültür-Sanat Ödülü'ne ve Prof. Dr. Musa Yıldız Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Ödüllerin takdim töreni 20 Nisan 2024'te düzenlenecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri Sahiplerini Buldu
26.12.2023 - 15:46,  Güncelleme: 15:50
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Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından verilecek 4. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'ne layık görülenler belirlendi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Ödülü'ne Necip Tosun, Düşünce Ödülü'ne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Araştırma Ödülü'ne Ercan Yıldırım, Kültür-Sanat Ödülü'ne Tevfik Soyata, Üstün Hizmet Ödülü'ne Prof. Dr. Musa Yıldız layık görüldü.

Ödüllerin takdim töreni 20 Nisan 2024'te Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Mahir Damatlar, ödüle layık görülen isimlerin ilim, düşünce, kültür ve sanat hayatına sundukları katkıların gelecek kuşaklar için de eğitici, örnek ve teşvik edici rol oynadığını belirterek, "Milli ve İslami değerlerle barışık bir şekilde büyük Türkiye idealine hizmetlerinin devam edeceğine inandığımız münevver şahsiyetlerin bundan sonraki süreçte de çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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