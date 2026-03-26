Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı - Son Dakika
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Sivas\'ta anıldı
26.03.2026 22:15
Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Şehadetlerinin 17. Yılında Şehitlerimizi Anıyoruz" programı düzenlendi.

Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Destici, "25 Mart 2009'dan itibaren bugüne kadar hukuk içerisinde kalarak eksiksiz bir şekilde dava ve soruşturma süreçlerini takip ediyoruz. Kim ne derse desin, hangi provokasyonu yaparsa yapsın, hangi şer odaklarının maşası olursa olsun, küçük siyasi hesaplar güderse gütsün biz ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak hayatlarını Allah'a hesap verecekleri güne göre yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu da şehitlerimizin yüzüne bakacak şekilde yapıyoruz. Onun için provokatörlere, sahtekarlara, münafıklara ve fitnecilere kapımız da gönlümüz de kapalı. Onlara kendi fitnelerinde, münafıklıklarında boğulsunlar inşallah diyorum. Çünkü hiçbir faydaları olmadı, hep zararları oldu. Bu süreçte iki kere ana soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verildi. Bunu kim kaldırttı? Biz kaldırttık. Şimdi yine ana soruşturma dosyası devam ediyor. Öbür taraftan mahkeme devam ediyor. Bu hadisenin, geldiğimiz noktada içeriden ve dışarıdan uluslararası kahpe bir pusu olduğuyla ilgili kuvvetli şüpheler var. Bu şüpheler tam manasıyla aydınlatılmadan, başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere Muhsin başkanın dava arkadaşlarının, sevenlerinin, yakınlarının ve bütün milletimizin gönlü, kalbi ferahlamadan bu dosyanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz dedik ve bugüne kadar etmedik. Bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasının yolu birlik ve beraberlikten geçiyor."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı - Son Dakika

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

23:28
Radu Türkiye’nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
Radu Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini vurma planını, 10 gün daha erteliyoruz.
Trump: İran'ın enerji santrallerini vurma planını, 10 gün daha erteliyoruz.
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı - Son Dakika
