Muhtar Arif Erdoğdu'nun Cenazesi Defnedildi
Sinop'ta vurulmuş halde bulunan muhtar Arif Erdoğdu'nun cenazesi köyünde toprağa verildi.
Sinop'un Durağan ilçesinde dün tarlada tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan köy muhtarının cenazesi toprağa verildi.
Yalnızkavak köyü muhtarlığı görevini yürüten Arif Erdoğdu'nun cenazesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, Yalnızkavak köyündeki evine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından Erdoğdu'nun cenazesi, İsmail Bey Camisi avlusuna getirildi.
Erdoğdu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yalnızkavak köyünde toprağa verildi.
Cenazeye, Erdoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Erdoğdu'nun göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.
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