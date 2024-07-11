Muhtar, yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muhtar, yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Muhtar, yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar, yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddiasıyla tutuklandı. Olayda taraflar birbirini darbederken, kamyonlarda da hasar meydana geldi. Muhtar ve diğer şüpheliler daha sonra serbest bırakılmıştı, ancak kamyon sürücülerinin hasarlarının yüksek olduğu gerekçesiyle muhtar tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

11.07.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddia edilen Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar (43), tutuklandı.

Olay, 9 Temmuz'da Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Orhan Çakar ve 3 arkadaşı ile 3 kamyon şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini darbederken, kamyonlarda da hasar meydana geldi. Hafif yaralanan muhtar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından savcılıkta ifadesi alınan Çakar ile 3 arkadaşı ve 3 şoför serbest bırakıldı.

Kamyon sürücülerinin hasarlarının yüksek olduğu gerekçesi ile itirazda bulunmasından sonra dün yeniden gözaltına alınan Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Darp' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Kavga, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar, yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:41:07. #1.12#
SON DAKİKA: Muhtar, yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement