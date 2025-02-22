Muhtarlar Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde görev yapan muhtarlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, muhtarlara telefon, mesaj ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgi verdi.
Muhtarlardan konuya duyarlı olmalarını bildiren ekipler, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde yetkililere ulaşılması konusunda uyarılarda bulundu.
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