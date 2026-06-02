Muhtarlar Gencan'ı Tehditlerle Suçladı
Muhtarlar Gencan'ı Tehditlerle Suçladı

02.06.2026 17:58
Edirne'de muhtarlar, katılmadıkları yürüyüş nedeniyle Belediye Başkanı Gencan'ın tehditte bulunduğunu öne sürdü.

Edirne'de bazı mahalle muhtarları, CHP Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen "Demokrasi Yürüyüşü'ne katılmadıkları gerekçesiyle Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın kendilerine yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığını iddia etti.

Umurbey Mahallesi Muhtarlığı'nda bir araya gelen Umurbey Mahalle Muhtarı Turhan Özgünden, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Nurcan Uzel, Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert ve Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Muhtarı Rıza Ürütükçü, basın açıklaması yaptı.

Muhtarlar adına açıklamayı okuyan Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert, muhtarlık makamının siyasetin değil vatandaşın temsil makamı olduğunu, halkın oylarıyla göreve geldiklerini söyledi.

Bayramlaşma programı kapsamında Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın daveti üzerine bir araya geldiklerini anlatan Sert, programda beklemedikleri bir tavırla karşılaştıklarını öne sürdü.

Sert, tamamen siyasi içerik taşıdığını savunduğu bir yürüyüşe katılmadıkları gerekçesiyle kendilerine yönelik eleştirilerde bulunulduğunu iddia ederek, "Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Muhtarların herhangi bir siyasi partinin temsilcisi olmadığını vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"Bizler bir siyasi partinin değil bizi seçen mahalle halkının ve devletimizin temsilcisiyiz. Hiçbir belediye başkanı ya da siyasi aktör, muhtarları kendi siyasi organizasyonlarına ya da yürüyüşlerine katılmaya zorlayamaz. Muhtarlar kimsenin siyasi askeri değildir."

Tarafsızlık ilkesinden taviz vermeyeceklerini dile getiren Sert, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi görüşün arka bahçesi olmayacağız. Bizim tek yürüyüşümüz mahallemize, halkımıza ve Edirne'mize hizmet yürüyüşüdür." diye konuştu.

Sert, Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın kendilerine, "Artık mahallelerinize nasıl hizmet alacaksınız bakalım" dediğini iddia ederek, bu ifadelerin muhtarları üzdüğünü öne sürdü.

Kaynak: AA

