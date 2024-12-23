Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Saraydüzü Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Özarslan, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Özarslan, ayrıca toplantıda, ilçe genelinde yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler verdi.