Mukaddes Demirci\'den Narin Güran cinayeti değerlendirmesi

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(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mukaddes Demirci, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay kriminal bir olay değildir, bu bir şiddet, pedofili olayıdır ve sosyolojik vakadır" ifadelerini kullandı.

Mukaddes Demirci, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yaşananları sosyolojik bir çöküntü olarak" değerlendiren Demirci, şöyle konuştu:

"Bu vahşete sessiz kalmayacağız. Bu olay kriminal bir olay değildir, bu bir şiddet, pedofili olayıdır ve sosyolojik vakadır. Siyasilerin bu olayı kriminal bir olaydan çıkarıp bir sosyolojik olay olarak gündeme almasını ve bu sosyolojik çöküntünün neden olduğunu ve bunun nasıl giderilmesi gerektiği konusuna odaklanmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Narin olayında sorumlu olanları istifaya davet ediyorum. Kaymakamı'ndan Vali'sine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan İçişleri Bakanı'na kadar, kendi alanı içerisinde gerçekleşen bu olayı hiçbir şekilde kendi üzerine almayan bu görevlileri istifaya davet ediyorum. Kapsamlı ve çok yönlü bir çözüm şart. Bu çözümü bize sunamayan siyasi liderleri de istifaya davet ediyorum."

"Ahlaki çöküntü olduğu kadar ekonomik çöküntü de var"

Türkiye'deki ekonomik duruma da değinen Demirci, şunları söyledi:

"Ahlaki çöküntü olduğu kadar ekonomik çöküntü var. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde açlık sınırı 27 bin 300'e dayanmış. Ev kiraları ortalama 25-30 bin bareminden söz ediyorsa burada ciddi bir ekonomik çöküntü var demektir. Bu maaşlara bir şekilde iyileştirme yapılmalı ve kiraların bir şekilde, devlet eliyle ortalama iyileştirmelerinin yapılaması gerekiyor. Biz Milli Yol Partisi olarak adalet, liyakat, üretim diyoruz. Narin bebek için adalet, Özgecan için adalet, haksız yere ölen için adalet, hakkı yenen için adalet diyoruz."