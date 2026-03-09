Mukteda Sadr'dan Milislere İnsani Talimat - Son Dakika
Mukteda Sadr'dan Milislere İnsani Talimat

09.03.2026 12:38
Sadr, Seraya es-Selam'a yalnızca insani faaliyetlere odaklanma talimatı verdi.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, lideri olduğu milis gücü Seraya es-Selam'a ikinci bir emre kadar yalnızca insani faaliyetlere odaklanmaları yönünde talimat verdi.

Sadr'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Seraya es-Selam'daki aziz kardeşlere sesleniyoruz. Bu zor şartlar altında, ikinci bir duyuruya kadar yönünüz yalnızca insani görevleri yerine getirmek olmalıdır; başka hiçbir slogan için değil. Özellikle de içeriden ve dışarıdan saldırıların arttığı bu dönemde." ifadeleri kullanıldı.

Seraya es-Selam (Barış Tugayları)

Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı sayıları binleri bulan Seraya es-Selam isimli milis güç, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'la mücadele etmek için kurulmuştu.

Özellikle Salahaddin vilayetine bağlı Samara bölgesinde etkin şekilde varlık gösteren Seraya es-Selam, oradaki Şii mezarların güvenliğini de üstleniyor.

Kaynak: AA

