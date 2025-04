Mülakat Mağduru Öğretmenlerden AK Parti'ye Ziyaret

Haber: Halil YATAR - Kameraman: Ünal Aydın

(ANKARA) - Mülakat mağduru öğretmenler, AK Parti Genel Merkezi'nde parti yetkilileri ile görüştü. Mağdur öğretmenleri temsilen AK Partili yetkilerle görüşen öğretmen Koray Karataş, "AK Parti'de ilk önce AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile görüştük. Durumdan bahsettim tabi birçoğu vekilin durumdan haberdar olduğunu söyledi. Sayın Usta da bunu Bakan Bey'e ileteceğini söyledi. Ardından önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Beyefendi ile karşılaştık. Kendisi de haberdarmış. Kendisi pek konuşmak istemedi yargıyı işaret etti. Müthiş bir durumda tıkanmış durumdayız. Mağduruz ama bütün çıkış yolları şu an tıkalı" dedi.

Mülakat Mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Mülakat mağduru öğretmenler adına AK Partili yetkililerle görüşen Koray Karataş, görüşmelerden olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi. Karataş, AK Partili yetkilerle yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"AK Parti'de ilk önce AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta ile görüştük. Durumdan bahsettim tabi birçoğu vekilin durumdan haberdar olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendilerine ve kamuoyuna bilgi verdiğini söyledi. Bakan'ın kendilerine 'mülakatlarda kameraların olduğunu, her şeyin adil yapıldığını' söylemiş. Ben de Sayın Usta'ya durumun böyle olmadığını ilettim, ciddi bir adaletsizlik olduğundan bahsettim. Eski yuvarlama sistemine riayet eden iller ve komisyonlar olduğunu, mesela benim mülakata girdiğim komisyonda kontenjana giren bütün öğretmenlerin elendiğini yani bunun tamamen şansa bağlı bir eleme olduğunu ve Bakan'ın bahsettiği gibi bir 'performans değerlendirmesi, bir nitelik ölçme olmadığını' yani pisi pisine elendiğimizi anlattım. Sayın Usta da bunu Bakan Bey'e ileteceğini söyledi. Ardından önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Beyefendi ile karşılaştık. Kendisi de haberdarmış. Kendisi pek konuşmak istemedi yargıyı işaret etti. Ben Sayın Gül'e daha detaylı bilgi vermek istedim ama yargıya yönlendirdi...Müthiş bir durumda tıkanmış durumdayız. Mağduruz ama bütün çıkış yolları şu an tıkalı."

Biz en ufak bir kırıntıyı dahi değerlendirmek umudundayız. Kaç kez geldik Ankara'ya birilerini görelim ve derdimizi anlatalım diye ki zaten defaatle anlatılmış kendilerine. Bizim bundan sonrası için yol haritamız ne olur bilmiyorum ama zaten birçok arkadaşımız da bıraktı, kendi rutin hayatına döndü, kabullendi. Bir avuç arkadaş kaldık mücadele etmeye çalışıyoruz ama bizim de umudumuz kırılmaya başladı açıkçası."