Mulino'dan Trump'a Yanıt: Panama Kanalı Bize Ait - Son Dakika
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Mulino'dan Trump'a Yanıt: Panama Kanalı Bize Ait

Panama Devlet Başkanı Mulino, Trump'ın Panama Kanalı'na dair iddialarını reddetti ve sahipliğini vurguladı.

23.12.2024 08:16
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Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğine yönelik sözlerine ilişkin, "Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." dedi.

Mulino, Trump'ın, Panama'yı kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücret talep etmekle suçladığı ve kanalın düzgün şekilde yönetilmediği takdirde ABD'ye geri verilmesini isteyebileceği yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Devlet Başkanı Mulino, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadesini kullandı.

Kanalın, açık kurallar çerçevesinde işletildiğini vurgulayan Mulino, bakım ve yönetim süreçlerinin güvenli, sürdürülebilir ve profesyonelce yürütüldüğünü belirtti.

Mulino, "Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Bu ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir." diye konuştu.

Mulino, Panama Kanalı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak Çin, Avrupa Birliği, ABD veya başka herhangi bir güç tarafından kontrol edilmediğinin altını çizdi.

Panama'nın tüm uluslara saygı duyduğunu vurgulayan Mulino, şöyle devam etti:

"Panama diğer uluslara saygı duyuyor ve aynı saygının bize de gösterilmesini talep ediyor. Bir Panamalı olarak, bu gerçeği yanlış yansıtan her türlü söylemi şiddetle reddediyorum. Kanal, ulusumuzun devredilemez bir mirasıdır. Anayasa ve Tarafsızlık Antlaşması'nda belirtildiği üzere, kanalın tüm ulusların gemilerine barışçıl ve kesintisiz geçişi garanti edilerek Panamalıların elinde kalacağı teminat altına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu mesele asla pazarlık konusu olamaz"

Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Mulino, "Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç gibi öncelikli konularımız var. Diyaloğa her zaman açık bir ülkeyiz. Ancak, vatan her şeyden önce gelir ve bu mesele asla pazarlık konusu olamaz." dedi.

ABD tarafından 1914 yılında inşa edilen Panama Kanalı, 7 Eylül 1977'de Washington'da dönemin Panama lideri Omar Torrijos ve ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından imzalanan Torrijos-Carter Antlaşmaları kapsamında, 31 Aralık 1999'da Panama'ya devredilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mulino'dan Trump'a Yanıt: Panama Kanalı Bize Ait - Son Dakika

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