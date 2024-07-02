Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Samsun'daki bazı vali yardımcıları ile kaymakamların görev yerleri değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Balıkesir Vali Yardımcısı; Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, Çanakkale Vali Yardımcısı; Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Şişli Kaymakamı; Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Ankara Çubuk Kaymakamı; Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Kilis Musabeyli Kaymakamı; Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Artvin Yusufeli Kaymakamı olarak görevlendirildi.
Manisa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Kaymakamı; İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Kaymakamı; Diyarbakır Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Kaymakamı; Bursa Vali Yardımcısı Şeref Aydın, Canik Kaymakamı; Denizli Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Samsun Vali Yardımcısı; Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Vali Yardımcısı oldu.
Son Dakika › Güncel › Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Samsun'da Görev Değişiklikleri - Son Dakika
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