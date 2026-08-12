Mülki İdare Amirlerine Sosyal Medya Rehberi - Son Dakika
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Mülki İdare Amirlerine Sosyal Medya Rehberi

Mülki İdare Amirlerine Sosyal Medya Rehberi
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Kamu yönetiminde dijital iletişimi kurumsal standartlara bağlamak amacıyla hazırlanan rehber, güvenli ve şeffaf sosyal medya kullanımını, kriz anlarında 1 saat içinde doğrulanmış açıklama yapılmasını ve deepfake ile dezenformasyona karşı teyit mekanizmalarının işletilmesini öngörüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde, kamu yönetiminde dijital iletişim süreçlerini kurumsal standart altına almak amacıyla Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi yayımlandı.

Mülki idare amirleri ve ilgili kamu görevlilerinin toplumsal etkileşimlerini güvenli, şeffaf, etkin ve kamu düzenini koruyan bir çerçeveye oturtmayı amaçlayan rehberde, kamu görevlilerinin karşı karşıya kalabileceği dijital risklere karşı dikkat edilmesi gereken hususlara yer veriliyor.

Devlet temsilinin dijital alandaki ilke ve sınırlarının çizildiği rehberde, sosyal medyanın kamu hizmetlerinin duyurulması ve dezenformasyonla mücadelede daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Kurumsal hesapların siber güvenliğini devlet otoritesinin itibarıyla doğrudan ilişkili gören rehber, teknik emniyet hususunda standartlar getiriyor.

Afet ve acil durumlarda ortaya çıkabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla rehberde kriz iletişim protokolü sunuluyor.

Kriz anlarında sessiz kalmanın veya bilgi akışını geciktirmenin stratejik bir hata olduğuna dikkati çekilerek, ilk doğrulanmış açıklamanın en geç 1 saat içinde yapılması öneriliyor.

Yapay zeka destekli "deepfake" ve dezenformasyon tehditlerine karşı teyit mekanizmalarının işletilmesi gerekliliğini vurgulayan rehber, yanlış bilgiyi yalanlarken asılsız ifadenin tekrar edilmemesine, bunun yerine uzman görüşleriyle desteklenmiş doğru bilginin öne çıkarılmasına dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mülki İdare Amirlerine Sosyal Medya Rehberi - Son Dakika

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