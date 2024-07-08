Mumbai'de Aşırı Yağışlar Sonucu Oluşan Seller Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Hindistan'ın en kalabalık şehri Mumbai'de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen seller, hayatı olumsuz etkiledi.

India Today gazetesinin haberine göre, Maharaştra eyaletinin başkenti 21,3 milyon nüfusa sahip Mumbai, 6 saatte 300 milimetrenin üzerinde rekor düzeyde yağış aldı.

Bugün erken saatlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası şehrin banliyöleri ve alçakta kalan alanlarında sel oluşurken, ana yolların su altında kalması sebebiyle kent genelinde trafik akışı aksadı.

Basına yansıyan görüntülerde, bazı bölgelerde rögarların taştığı, sel nedeniyle araçların sürüklendiği ve vatandaşların da suda zorlukla ilerlediği görüldü.

Tren seferlerinin iptal edildiği Mumbai'de 27 uçuş farklı havalimanlarına yönlendirilirken, 50 uçuş da iptal edildi.

Öte yandan, Maharaştra eyaleti yönetimi, Mumbai şehri, Ratnagiri ve Sindhudurg bölgelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam ve Manipur eyaletlerinde haziran başından bu yana sel nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları Hindistan'da büyük hasara yol açıyor.