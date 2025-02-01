Münbiç'te Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 15 Yaralı

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Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç'teki Rabıta Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri ise eylemin, terör örgütü PKK/ YPG tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıkladı.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.