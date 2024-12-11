Münbiç'te TRT Haber Ekibine Dronlu Saldırı

Suriye'nin Münbiç ilçesinde, terör örgütü PKK/ YPG, TRT Haber ekip aracına dronla saldırı düzenledi.
TRT Haber'in canlı yayınına bağlanan Suriye muhabiri Bülent Çulcuoğlu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'na ilişkin gelişmeleri takip ettikleri sırada terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısına uğradıklarını anlattı.
Çulcuoğlu, PKK/YPG'nin "kamikaze dronla" TRT Haber ekip aracına saldırdığını ve araçta ağır hasar oluştuğunu ifade etti.
Saldırıda, TRT Haber ekibinden kimsenin yara almadığı ve ekibin güvenli bölgeye geçtiği aktarıldı.
Suriye Milli Ordusu, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.
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