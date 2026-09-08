Münbiç'teki çadır okulda 200 öğrenci imkansızlıklara rağmen ders başı yaptı - Son Dakika
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Münbiç'teki çadır okulda 200 öğrenci imkansızlıklara rağmen ders başı yaptı

Münbiç\'teki çadır okulda 200 öğrenci imkansızlıklara rağmen ders başı yaptı
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Suriye'nin Münbiç ilçesindeki El-Emel Kampı'ndaki çadır okulda yaklaşık 200 öğrenci, kademeli ve gruplar halinde eğitimlerine başladı. Savaş mağduru çocuklar, eksik materyaller ve zorlu şartlara karşın geleceğe hazırlanırken öğretmen olma hayali kuruyor.

Suriye'nin Halep ili Münbiç ilçesinde bulunan El-Emel (Umut) Kampı'nda yaşayan savaş mağduru çocuklar, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerine başladı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden, çoğunlukla da Halep kırsalından gelen ve devrik Esed rejiminin saldırılarında evleri yıkıldığı için kamplara sığınan ailelerin çocukları, 6 yılı aşkın süredir çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Eğitim imkanlarının kısıtlı olduğu çadır okulda, yaklaşık 200 öğrenci öğleye kadar kademeli ve gruplar halinde ders görüyor.

Temel eğitim materyallerinin dahi eksik olduğu çadır okulda gönüllü öğretmenler, imkansızlıklara rağmen çocukların eğitimlerini sürdürmesi için çaba gösteriyor.

Elverişsiz fiziki şartlar ve sıcak havaya rağmen ders başı yapan çocuklar, tüm zorluklara karşın eğitimlerini sürdürerek geleceğe hazırlanıyor.

Çadır okulda 6 yıldır eğitim gördüğünü belirten Ali Hasan Nassar, "Bugün okulun ilk günüydü ve çok mutluyum. Altı yıldır bu sıralarda eğitim görüyorum. Gelecekte öğretmen olmak istiyorum. Okul tatil olduğunda ise motosiklet tamircisinde çalışıyorum. Keşke okulumuz beton bir bina olsaydı, kışın daha sıcak olurdu." dedi.

5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Rami Mahir Ganim de okulunun beton bir binaya sahip olmasını istediğini dile getirerek "Böylece kışın daha sıcak, yazın ise daha serin olurdu." ifadelerini kullandı.

Okulların açılmasıyla arkadaşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Ganim, "Okula her geldiğimde arkadaşlarımla birlikte olmak bana kendimi çok iyi hissettiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Münbiç, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Münbiç'teki çadır okulda 200 öğrenci imkansızlıklara rağmen ders başı yaptı - Son Dakika

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