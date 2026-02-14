Münih Güvenlik Konferansı'nda Güvenlik Tartışmaları - Son Dakika
Münih Güvenlik Konferansı'nda Güvenlik Tartışmaları

14.02.2026 21:24
Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa ve Hint-Pasifik güvenliği ile Rusya-Kuzey Kore işbirliği ele alındı.

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında, Avrupa, Hint-Pasifik ve bağlantılı güvenlik sorunları tartışıldı.

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Avrupa, Hint-Pasifik ve bağlantılı güvenlik sorunlarının ele alındığı panelde konuşmacı olarak Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu yer aldı.

Uluslararası düzende yaşanan çalkantılara şahit olunduğunu söyleyen Bakan Motegi, "Dünya, güç dengesindeki değişiklikler ve çatışmaların yoğunlaşmasıyla, savaş sonrası tarihin en köklü yapısal dönüşümünü yaşamaktadır." dedi.

Motegi, Japonya'nın hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık bir uluslararası düzeni korumak için çaba gösterdiğini belirterek, ülkesinin gelecekte de uluslararası toplumun istikrarına ve barışına katkıda bulunacağını kaydetti.

Bakan Motegi ayrıca, bölgenin, Doğu ve Güney Çin Denizi'nde güç ve zorlama yoluyla statükoyu tek taraflı olarak değiştirme girişimleriyle karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin ilerlediğine işaret eden Motegi, "Rusya'nın Kuzey Kore'ye savaşta işbirliği karşılığında mali destek ve askeri teknoloji sağladığına dair haberlerden de derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Motegi, Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasında ilerleyen işbirliğini ve bunun bölgesel güvenliğe etkilerini ciddiye aldıklarını ve bu durumu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Japonya-ABD ittifakının ülke güvenliğinin temeli olmayı sürdürdüğünü söyleyen Motegi, "ABD'nin bölgede yapıcı bir şekilde yer almaya devam etmesi hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Avustralya, ABD ile ilişkilerden memnun

Avustralya Savunma Bakanı Marles, gücün, küresel ilişkilerde geçmişe kıyasla çok daha merkezi bir konumda olduğu görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hint-Pasifik bölgesinin önemini çok net şekilde ifade ettiğini belirten Marles, bölgedeki bir ülke olarak bunun memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Marles, "Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve refahı sürdürebilmek amacıyla, ABD ve Japonya gibi ülkelerle bölgede caydırıcılığı sağlamaya yönelik işbirliği yapmaya büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Avustralya'nın ABD ile ilişkisinin bir "maliyeti" olduğunu düşünmediğini söyleyen Marles, şunları kaydetti:

"Trump yönetimi ile kurduğumuz ilişkiden ve bölgede caydırıcılığı artırmak için birlikte çalışmaktan memnunuz. Savunma harcamalarımızı önemli ölçüde artırıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz stratejik koşullar göz önüne alındığında, yapmamız gereken budur."

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins ise ülkelerin kendi başlarına ve benzer düşüncelere sahip diğer ülkelerle işbirliği içinde olması gerektiğinin altını çizerek, "Şu anda dünyanın çok tehlikeli bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD yönetimiyle ilişkilerin "gayet iyi" olduğunu dile getiren Collins, iki ülkenin de birbiriyle doğrudan iletişim kurabildiğini söyledi.

Kaynak: AA

