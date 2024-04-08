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Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruluyor

TUNCELİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önerisiyle Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın kurulma çalışmalarına başlandı.

Yerel seçimler öncesi Tunceli'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önerisiyle Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın kurulma çalışmalarına başlandı. Vakıf senedinin hazırlandığını söyleyen Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, vakfın yörenin değerlerinin katılımıyla, hiç kimsenin ötekileştirilmediği şekilde hizmet vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kent ziyaretinde kendilerine Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı kurulması yönünde öneride bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, "Biz de seve seve yörenin değerlerinin katılımıyla, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bu vakfın senedini arkadaşlarımıza hazırlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Bingöl'de benzeri vakıf kurulmasına öncülük yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Peker, "Oradaki başarıları da herkes bildiği için aynısını bizim burada yapmamız mümkün olabilir. Bingöl'deki vakfın etkisiyle orada öğrencilerin burs ve barınma gibi problemleri yok. Vatandaşların da bir problemi yok. Bir ihtisas alanı belirlendi arıcılık diye. Herkes şöyle düşünüyor hiçbir şey yapamazsam yüz tane arı alır geçimimi sağlarım. Yani biz bunu aynı mantıkla ilçelerimiz için düşündük. Mazgirt'te meşe yetiştiriciliği düşündük. Keza orada mineral su olduğu için onunla ilgili biyo dezenfektan üretme çalışması, bunların altını vurgulayarak söylüyorum iş dünyamız bunları dinleyip bizimle işbirliği yaparsa çok memnun oluruz. Mazgirt'te meşe doğal yetişiyor ama orada tarlalarda yetiştiriciliğinin yapılması için Sinop Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Yine özellikle mineral suların olması sebebiyle orada dezenfektan üretilmesi büyük bir fırsat. Pülümür'de arıcılık ve fidancılık ön plana çıkıyor. Oranın doğal ağaçlarının fidancılığı için pilot uygulama yapmayı düşünüyoruz. Ovacık'ta arıcılık ve sarımsak. Hozat'ta yoğurtla, süt ürünleriyle ilgili projemiz var. Çemişgezek'te dut ve gül önemli potansiyel ifade ediyor. Pertek'te de tamamen sağlık turizmi şeklinde düşündüğümüz konulardan biri" diye konuştu.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, vakfın kuruluşuna ilişkin önümüzdeki günlerde kapsamlı açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi.