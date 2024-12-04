Muradiye'de Ayı Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Muradiye'de Ayı Saldırıları Artıyor

Muradiye'de ayılar arı kovanlarına ve kümes hayvanlarına saldırarak büyük zarara yol açtı.

04.12.2024 20:19
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Muradiye'de ayılar kovanlara ve kümes hayvanlarına saldırdı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayılar, kümes hayvanlarını da telef etti.

İlçeye bağlı Yakıncak Mahallesi mevkiindeki kovanlara saldıran ayılar, büyük zarara neden oldu. Bununla yetinmeyen ayılar, kümeslere girerek birçok hayvanı telef etti. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Fesih Kaya isimli arıcı, 6 yıldır arıcılık sektöründe üretim yaptığını belirterek, "2-3yıldır ayılarla mücadele ediyoruz. Bu yıl daha fazla saldırılarına maruz kalıyoruz. Havaların soğuk olması dolayısıyla nöbet beklerken zorlanıyoruz. Ayrıca bizim kokumuzu alınca gelmiyorlar. Yaklaşık bir hafta içerisinde 16 kovanın zarar gördü. 3-4 ayıyı bir arada görüyoruz. Av yasağı olmasından ve canlıları öldürmek istemediğimizden dolayı bu şekilde üretim yapmaya devam ediyoruz. Üretime devam edebilmem için merkezi bir konumda yer talep ediyorum. Yetkililerden bu konuda yardım ve çözüm istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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