Muradiye'de Hafızlar Ormanı Kuruldu - Son Dakika
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Muradiye'de Hafızlar Ormanı Kuruldu

Muradiye'de, hafızlık öğrencileriyle 'Hafızlar Hatıra Ormanı' fidan dikimi etkinliği yapıldı.

23.11.2024 00:14
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Muradiye'de 'Hafızlar Hatıra Ormanı' oluşturuldu

VAN - Van'ın Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Hayırseverler Yatılı Kız Kur'an Kursunun hafızlık öğrencileriyle birlikte fidan dikimi yaptı.

Kaymakam Melih Aydoğan, hafızlık öğrencileriyle birlikte çevre bilincini geliştirmek, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak ve hafızlık eğitimine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikimi yaparak 'Hafızlar Hatıra Ormanı' oluşturdu. Fidan dikimi sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Aydoğan, Baraj mevkiinde hatıra ormanı oluşturmak amacıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığının her yatılı Kur'an kursunda bir hatıra ormanı oluşturma projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, ilçemizde anlamlı bir iz bırakacak. Etkinlik kapsamında, hafızlık kursundan mezun olan ve hafız olan kızlarımız, burada diktikleri fidanların yetişmesiyle ilçemize kalıcı bir hatıra bırakacak" dedi.

Müftülük yetkilileri de, bu hatıra ormanının ileride büyüyerek tam anlamıyla bir ormana dönüşeceğini ve geleceğe miras kalacağını söylediler.

Kur'an kursu öğrencilerinden Eylül Aral ise Kaymakam Aydoğan ile birlikte hatıra ormanına fidan diktiklerini belirterek, "Kendimize ait bir fidana sahip olmak bizim için çok anlamlıydı. Bu nedenle kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hafızlık öğrencisi Zeynep Gümüş de, etkinliğin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bugün kaymakamlığımızın düzenlediği fidan dikimi etkinliğindeyiz. Peygamber Efendimizin 'Kıyamet günü geleceğini bilseniz bile bir fidan dikin' hadis-i şerifine uyarak bu güzel etkinliği gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Muradiye, Aydoğan, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Van, Son Dakika

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