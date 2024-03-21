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Muradiye'de kar yağışı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Okulların bir gün tatil edildiği ve bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığı Muradiye'de, ilçenin tamamını da beyaza bürüdü. Güne güzel bir sürprizle başladığını belirten Cihat Öztunç isimli vatandaş, "Muradiye'miz bize bugün güzel bir sürpriz yaptı. Dün baharı yaşıyorduk, bugün Rabbim bize rahmet mi ediyor merhamet mi bilmiyoruz ama Rabbim neylerse güzel eyler. Muradiye'miz bembeyaz bir sürprizle bizi sabah karşıladı" dedi.