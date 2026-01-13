Murat Çalık'ın Sağlık Durumu... CHP'li Zeybek: Yürütülen Hukuk Tam Bir Düşman Hukukudur

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Kerim UĞUR

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, boynundaki kitle nedeniyle İzmir'de ameliyat olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, CHP'li belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerini "düşman hukuku" olarak nitelendirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün ameliyat oldu. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin Muğla'da toplu açılış törenlerine katıldığı sırada ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Murat Çalık başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Muğla'da, Toroslar'ın bu en yüksek noktasında, burada bulunan binlerce insanımız da zaten ortak bir duyguyu ifade ettiler ve kendilerine alkışlarla moral verdiler, geçmiş olsun dileklerini ilettiler" dedi.

CHP'li siyasetçilere uygulanan baskılara değinen Zeybek, şöyle konuştu:

"Aslında son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının üzerinden yürütülen hukuk tam bir düşman hukukudur. Ortaya konmuş olan iddiaların tamamı asılsız, iftira niteliğinde olduklarının tarafımızdan bilinmesine rağmen gözaltına alındıkları gün dört gün süresince gözaltında kaldılar, sonra tutuklandılar ve hala yargılama başlamadı. Pek çoğuyla ilgili iddianame bile düzenlenmemiştir.

Sürekli olarak belgeler ve tanıklar dinlenmediği gerekçe gösterilerek duruşma tarihi ertelenmekte ve bir türlü mahkeme başlamamaktadır. Zaten Murat Çalık'ın kendisiyle ilgili ortaya konmuş iddiaların tamamıyla ilgili ilk gözaltı sürecinde savcılıkta ve emniyette vermiş olduğu ifadelerin tamamını okuduğumuzda, bunların tümünün birtakım insanlar tarafından atılmış iftiralar olduğu, ortada maddi hiçbir delil olmadığı açıktır.

"Bütün iddiaları tek tek çürütülecekler"

Aslında Murat Çalık niye cezaevindedir? Çünkü Beylikdüzü'nden başlayan ve bütün ülkeye yayılan başarılı yerel yönetim anlayışının cezalandırma girişiminin bir sembolüdür. Ki bu sembolün başında da Sayın Ekrem İmamoğlu gelmektedir. 19 Mart tarihinde gözaltına alındı. 23 Mart tarihinde tutuklandı ki o gün Türkiye'de 15 buçuk milyon insan oylamaya gittiler ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye İttifakı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçtiler. O günden beri hakkındaki ortaya konmuş olan iddialarla ilgili hala mahkeme başlamamıştır.

Mahkemenin başlayacağı gün 19 Mart. Niye bu kadar uzun? Madem ki belgeler, bilgiler elinizde bu kadar güçlüyse, ne için mahkemeye başlamıyor? İkincisi, hani bu mahkemeler TRT'den yayınlanacaktı? Tüm Türkiye görecekti. Bu iktidarın elinde bizim belediye başkanlarımızı suçlayacak deliller olmuş olsaydı, zaten savcılarının yapacağı bütün iddia açıklamalarını canlı yayınlayarak milletin kendi yanlarına gelmesini sağlayabilirlerdi. Ama görünen o ki bizim başkanlarımız, kendileriyle ilgili yürütülen bu soruşturmalar, tutuklamalar ve iddianamelerdeki bütün iddiaları tek tek çürütecekler ve bunları tarihin çöp sepetine atacaklardır.

Bunun halk tarafından öğrenilmemesi için de canlı yayınla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin vermiş olduğu önerge, Cumhur İttifakı'na üye partilerin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedildi. Ama gerçek hiçbir zaman gizlenmez. Bizim arkadaşlarımız, cezaevinde tutuklu olan arkadaşlarımızın içinde sağlık sorunları olanlar var. Bunun dışında mesela Tayfun Kahraman niye cezaevinde hala duruyor? Gezi'de bir tek ağaç kesilmesin, yeşil alanlar imara açılmasın diyen bir çevre dostu, bir kamu yöneticisi niye hala cezaevinde? Ciddi sağlık sorunlarıyla uğraştığını biliyoruz.

"Türkiye'de düşman hukuku uygulanmaktadır"

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Can Atalay'ın çoktan cezaevinden çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip görevine başlaması gerekiyordu. Neden Anayasa Mahkemesi kararları bir türlü uygulanmıyor? Çünkü Türkiye'de, özellikle de son iki yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimleri kazanıp Türkiye'de birinci parti olması, arkasından bugün 86. haftaya girdiğimiz bu dönem içinde yapılan tüm anketlerde, kendisinden sonra gelen iktidar partisiyle arasındaki oy farkının açılıyor olmasından dolayı Türkiye'de düşman hukuku uygulanmaktadır ve arkadaşlarımız haksız biçimde cezaevindedir.

Şunu herkesin bilmesini isteriz ki Toroslar'ın başında da Trakya'nın düzünde de Ardahan'dan Edirne'ye, Hatay'dan Sinop'a kadar 86 milyon insanımız bu adaletsizlikler karşısında tek bir sesle şunu ifade ediyor: Adayımızı yanımızda istiyoruz, sandığı önümüzde istiyoruz, seçim tarihinin de bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Nereye kadar iktidar sandıktan kaçacak? Milletin iradesinin gerçekleşmesinden ne zamana kadar korkacak? En sonunda gün gelecek, son gün gelecek; o güne kadar da biz çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in açıklamasıyla bir de burada ifade etmek istiyorum ki bizim açımızdan seçim kampanyası başlayalı 300 gün olmuştur ve bu kampanya bitene kadar da durmaksızın, aralıksız çalışmaya devam edeceğiz."