Murat Çalık, Önce İzmir Şehir Hastanesi'ne Ardından Katip Çelebi Üniversite Hastanesi'ne Sevk Edildi

(İZMİR) - Ameliyat bölgesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kontrollerinin ameliyatın yapıldığı Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmasını istedi. Bu talebin karşılanmaması üzerine Çalık, yeniden cezaevine götürülmek üzere cezaevi aracına bindirildi. Olaya gösterilen tepkilerin ardından, Çalık'ı taşıyan cezaevi aracı, Buca Cezaevi kapısından dönerek Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği operasyonun ardından ameliyat bölgesinde gelişen şişlik, kızarıklık ve akıntı şikayetleri nedeniyle cezaevi revirine başvurdu. 17 Ocak'ta akşam saatlerinde yapılan ilk değerlendirme üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen Çalık'ın, operasyon bölgesindeki yaranın henüz kapanmadığı, dikişlerin alınmadığı ve enfeksiyon riskinin devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Çalık, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Çalık'ın, bugün ameliyatın yapıldığı Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde dikişlerinin alınmasını ve kontrollerinin aynı hastanede yapılmasını talep etmesi üzerine, işlemlerin ardından yeniden cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin İzmir Şehir Hastanesi önünde açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Artık yeter. Artık canımıza tak dedi. Artık iş Murat Çalık başkanın hayatına kastetmeye doğru adım adım değil koşar adım gidiyor. Türkiye'de tırnağınız kanasa eğer bir operasyon yapılıyorsa o operasyonu hangi hastanede yaptırıyorsanız o hastanede kontrol olursunuz. O operasyonu hangi doktor yapıyorsa o doktora kontrol ettirilirsiniz. Şimdi Murat Çalık başkan biliyorsunuz kanserle mücadele ediyor. Buna rağmen hastanede değil cezaevinde buna rağmen evinde değil cezaevine götürülüyor İzmir'de Katip Çelebi Hastanesi'nde ameliyat ediliyor. Ancak dikişleri alınacak, kontrolü yapılacak. Hatta iki gün önce gece saatlerinde biliyorsunuz bir sorun yaşadı. Orada bir ödem oldu. Bir su topladı. Yine hastaneye getirilmek zorunda kaldı. Ancak kendi doktoruna götürülmüyor. Yine İzmir Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. Size tek sorum var. Aranızdan herhangi biri veya Türkiye'de herhangi bir yurttaşımız ne zaman kontrol için ameliyat edildiği hastaneye değil de başka bir hastaneye götürülmüş ne zaman ameliyat eden doktora değil de başka bir doktora kontrol ettirilmiş? Allah aşkına bunu yaşayan biri varsa bunu bize söylesin" dedi.

Akdoğan, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Murat Çalık, niçin bunca hastalığına rağmen halen cezaevinde tutuluyor ve tutuklu yargılanıyor diye sorarken Murat Çalık niçin kendi hastanesinde kontrol ettirilmiyor, dikişleri niye kendi doktoruna aldırılmıyor diye sorulan bir noktaya geldik. Bu yapılanlar bir savaş suçlusuna yapılmaz. Murat Çalık bariz, aleni öldürülmek isteniyor. Böyle bir şey olamaz. Çalık Başkan'ın bir an evvel cezaevi koşullarından çıkartılması lazım. Düşünebiliyor musunuz? Bir ameliyat oluyorsunuz, şah damarınızın hemen yanında ameliyat oluyorsunuz. ve sağlık koşullarının hiç de elverişli olmadığı, hijyen koşullarının hiç de elverişli olmadığı cezaevine 48 saat sonra gönderiliyorsunuz. Bunun akılla, mantıkla, bilimle, tıpla, vicdanla hiçbir alakası yok. Cezaevine götürülüyorsunuz Daha sonra bir hastalık yaşıyor başkan. Hastalığı daha doğrusu bir su toplaması neticesinde hastaneye sevk edilmesi gerekiyor. Hastaneye sevk ediliyor. İki saat sonra tekrar cezaevine götürülüyor. Şimdi geldiğimiz bu noktada İzmir Şehir Hastanesi'ndeyiz. İzmir Şehir Hastanesi'nde Mehmet Murat Çalık tedaviyi reddetti. 'Ben dikişlerim burada alınsın istemiyorum ben kontrollerim burada yapılsın istemiyorum' dedi. Nerede yapılsın istiyorum? Katip Çelebi Hastanesi. Peki o zaman buna bakanlık dahil herkes olur mu öyle şey? Tabii ki Katip Çelebi Hastanesi'nde yapılması lazım. Demesine rağmen şu anda Mehmet Murat Çalık şehir hastanesinden Katip Çelebi Hastanesine gönderilmesi gerekiyorken yine cezaevine gönderildi ya prosedürünüz batsın ya prosedürünüz batsın bizim arkadaşımız ölüyor 53 yaşında aslan gibi bir adam ölüyor. 53 yaşında aslan gibi bir adam kanserle cedelleşiyor, 53 yaşında aslan gibi bir adam Sizin hıncanız mıdır, kininiz midir nedir bilmiyorum. Uğraştığımız işlerin içerisinde en rezil ile en berbat ile uğraşıyoruz. Sağlık koşulları yerinde olmasına rağmen cezaevinde olmaması gereken biri kanserle boğuşurken cezaevinde ve hastane hastane gezdiriliyor. İzmir Şehir Hastanesi'nden alacaksınız, Katip Çelebi'ye götüreceksiniz, doktorları kontrolünü yapacak, muayenesini yapacak, dikişlerini alacak ve bu iş bitecek. Yok olmaz. Prosedürümüz var. ya siz anayasaya uymayan insanlarsınız anayasaya. Cezaevinin prosedürüne uyacaksınız diye mi kendinize dert ediyorsunuz? Cezaevinin prosedürüne uymamak size koyuyor ya. Bu memleketin anayasasına uymayanlar bu prosedürlere uyacaklarmış öyle mi? Şimdi cezaevine gideceğiz. Cezaevinden eğer birilerinin vicdanını el verirse Katip Çelebi Hastanesi'ne gideceğiz.

Bütün Türkiye'yi vicdanlarda ayağa kalkmaya davet ediyorum. Herkesin vicdanı ayaklansın. 53 yaşında aslan gibi bir adam hastanelerden hastanelere sevk ediliyor. Cezaevi koşullarında kalıyor. Kanserle, lösemiyle mücadele ediyor. Şah damarının hemen yanından bir yerden ameliyat oluyor. Ama kimsenin aklı, vicdanı, merhameti yok. İşkence suçunda zamanaşımı yoktur. Adalet Bakanı aynı zamanda HSK'nın başkanıdır. Bu işlemleri kim yapıyor ve yaptırıyorsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu işkenceyi kim Murat Çalık'a reva görüyorsa derhal gereği yapılmalıdır. İçinde bulunduğumuz şartlar Murat Çalık'ı ölüme mahkum etmektedir. O güzel annesi perişan. Bütün aile perişan."

Katip Çelebi Hastanesi'ne götürüldü

Öte yandan Çalık'ın Şehir Hastanesi'nden sevk edilmesinin ardından gösterilen tepki üzerine içinde bulunduğu cezaevi aracı Buca Cezaevi kapısından dönerek Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.