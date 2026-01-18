Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Ameliyat Bölgesinde Sıvı Birikti, Hastaneye Götürüldü - Son Dakika
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Ameliyat Bölgesinde Sıvı Birikti, Hastaneye Götürüldü

18.01.2026 10:20  Güncelleme: 12:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Murat Çalık, geçirdiği ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yeniden cezaevine sevk edildi.

(İZMİR) - İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyat sonrasında dün gece fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırılan Murat Çalık, tekrar cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanarak Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Murat Çalık, ameliyat edildiği bölgede oluşan komplikasyon nedeniyle dün gece Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Mehmet Murat Çalık'a tutuklu olduğu sürede iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilmişti. Ameliyatından iki gün sonra cezaevine sevk edilen Çalık, dün akşam saatlerinde ameliyat yerinde sıvı birikmesi, şişlik ve ağrı oluşması üzerine dün yeniden hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, hastanede yapılan ultrason incelemesinde, ameliyat bölgesinde sıvı birikimi tespit edildi. Açık yara ve enfeksiyon bulguları üzerine pansumanı değiştirilen Çalık'a, pansumanın daha sıkı ve düzenli yapılması gerektiği bildirildi. Gece saatlerinde tedavisi tamamlanan Çalık, yeniden Buca Cezaevi'ne gönderildi. Çalık'ın sağlık durumunun takip edileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

