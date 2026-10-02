Murat Emir, Ankara Anıtpark'ta 78 Can İçin Adalet Nöbeti'ne destek verdi - Son Dakika
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Murat Emir, Ankara Anıtpark'ta 78 Can İçin Adalet Nöbeti'ne destek verdi

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Murat Emir, Ankara Anıtpark\'ta 78 Can İçin Adalet Nöbeti\'ne destek verdi
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YENİ Partili Murat Emir, Anıtpark'ta 78 Can İçin Adalet Nöbeti tutan Grand Kartal Otel yangını mağduru aileleri ziyaret etti. Emir, Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlularının yargılanması ve iddianamenin yazılması için ailelerin sesini Meclis'te duyuracaklarını söyledi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Anıtpark'taki "78 Can İçin Adalet Nöbeti"ni ziyaret etti. Emir, "Bu aileler bir an evvel adalet bekliyorlar. 'Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluları yargılansın' diye bir yıldır bekliyorlar. ve savcılığın bir yıldır hala o iddianameyi niye yazmadığını soruyorlar. Bu soruyu biz de soracağız. 86 milyon adına soracağız ve cevap alana kadar da bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Ankara Anıtpark'ta "78 Can İçin Adalet Nöbeti" tutmaya başladı.

Aileler, bugün, yarın ve pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında nöbet tutacak. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, YERİ Parti Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile birlikte Anıtpark'ta "78 Can İçin Adalet Nöbeti" tutan Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti.

Adalet arayan ailelere dayanışma ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Emir, "Burada yavrularını yitiren anneler, kardeşler, eşler var. Bir buçuk yıldır adalet arıyorlar, adalet bekliyorlar. Birileri hakkında yargılama yapıldı, cezalar verildi. Ama o günden beri hiçbir kamu görevlisi hakkında soruşturma dahi açılmadı" diye konuştu.

"SARAY'DAN TALİMAT GELMEDİĞİ İÇİN YARGILAMA YAPILAMIYOR"

Emir, ilk bilirkişi raporunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birinci dereceden sorumlu olduğu, İTÜ bilirkişi heyetinin raporunda ise Bakanlık yetkililerinin ağır kusurunun tespit edildiğini belirterek, buna rağmen gelişme olmadığını aktardı. Ailelerin Danıştay'a itiraz ettiği süreci hatırlatan Emir, şöyle konuştu:

"Danıştay, 'bu kişiler hakkında dava açılmalıdır' dedi. Bakan yine izin vermedi. Tekrar karar verildi. Bakan sonunda birkaç kişi için izin verdi. Kendisini korudu, kendi bürokratlarını korudu, bakanlığını korumaya çalıştı. Ama bu ailelerin feryadını duymazdan geldi. Danıştay kararına rağmen, bir yılı aşkın süredir hala dava açılmadı. Bu aileler iddianame bekliyorlar. Bu aileler yargının işlemesini bekliyorlar. ve buradan soruyorlar: Yargının işlemesi, iddianamenin hazırlanması, bir yılı aşkın bir süredir niye hala tamamlanmadı? ve herkesin bildiği bir gerçek: Bakan nasıl ilk başta soruşturma yapılmasın, 'üstü örtülsün' diye uğraştıysa ve ancak mahkeme kararı ile yargılamanın önü açıldıysa, hala bir yerlerden emir gelmediği için, saraydan talimat gelmediği için yargılama yapılamıyor."

"DUYUN BU SESİ"

YENİ Partili Emir, ailelerin Bolu'dan Ankara'ya yürüdüğü sırada kendisinin de onlarla olduğunu anımsatarak, "Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Duyun bu sesi. Bu, Türkiye'de artık adalete susamış olan vatandaşların feryadıdır. ve onlar diyorlar ki: 'Biz, sesimiz duyulana kadar, sorumlular, bakanlıktaki yetkililer, o Turizm Bakanı'nın ısrarla gizlediği, sakladığı, korumaya çalıştığı, yardımcısı Neşe Çıldık dahil bu bürokratlar yargılanmadan adalet yerine gelmiş sayılamaz. ve biz buradan ayrılmayacağız. Yargı harekete geçene kadar buradayız. Sesimizi duyurana kadar buradayız.' ve bizden de bu sesi duyurmak üzere Meclis'te çalışmamızı bekliyorlar" dedi.

Murat Emir, daha önce bazı bürokratlar hakkında mahkeme tarafından "yurt dışına çıkış yasağı" konulduğunu belirterek, kararın gerekçesinde söz konusu kişiler açısından "kuvvetli suç şüphesi ve kaçma" ihtimaline dikkat çekildiğini söyledi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Buna rağmen Kültür ve Turizm Bakanı'nın yurt dışına çıkış yasağı bulunan bürokratları görevden almadığını ifade eden Emir, "Oysa bakanlıkta yetkili, genel müdür, bakan yardımcısı düzeyinde yetkileri var. Bütün belgeler, bilgiler onların elinde. Yani adil yargılamayı da etkileyebilecek konumdaki kişiler görevlerine aynen devam ettiler" diye konuştu.

Emir, daha önce bürokratlar hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığını hatırlatarak, "Böylesine hukuksuzluğun, böylesine adaletsizliğin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu aileler adalet bekliyorlar. Bir an evvel adalet bekliyorlar. 'Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluları yargılansın' diye bir yıldır bekliyorlar. ve savcılığın bir yıldır hala o iddianameyi niye yazmadığını soruyorlar. Bu soruyu biz de soracağız. 86 milyon adına soracağız ve cevap alana kadar da bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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