Murat Emir\'den Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, adliye koridorlarında kurduğu pusularla yol alacağını zannetmeye devam ediyor. Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'in gözaltına alınması, hukuki bir adım değil, Saray talimatlı organize bir siyasi intikam projesinin devam adımlarıdır. Demokrasiye, seçme hakkına ve muhalefete karşı yargıyı bir silah olarak kullanan o karanlık zihniyete meydan okuyoruz. Uydurma dosyalarınızla, tutuklamalarınızla ve kurgu soruşturmalarınızla sivil siyaseti bitiremeyeceksiniz!"