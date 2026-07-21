Murat Emir'den Polisli Girişe Tepki

(ANKARA)-CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanlığı binasına polis eşliğinde girildiğini belirterek, "Siyasi meşruiyeti devletin kolluk kuvvetlerini bu işe alet ederek elde edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Ankara İl Başkanlığı binasına polis ve bekçiler eşliğinde girildiği belirtti.

Emir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hukuken butlan, siyaseten yok hükmünde olanlarca atanan isimler, yanlarına sivil polis ve bekçileri alarak, çilingir marifetiyle CHP Ankara İl Başkanlığımızın kapısını açtırıp içeri girmiştir. Siyasi meşruiyeti devletin kolluk kuvvetlerini bu işe alet ederek veya kapıları zorlayarak elde edemezsiniz. Bu tavır, en hafif tabirle siyasi bir acizliktir."