Murat Emir'den sert eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Emir'den sert eleştiriler

22.07.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Emir, yargı bağımsızlığını sorguladı, emekli aylığı düzenlemesini eleştirdi.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda gazeteci Alican Uludağ'ın yeniden gözaltına alınmasını, Ahbap Derneği soruşturmasını, Ezgi Apartmanı davasını ve en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi gündeme taşıdı. Emir, "Yargı siyasetin bir sopası haline geldi" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasında gazeteci Alican Uludağ'ın yeniden gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını öne süren Emir, "Türkiye'de yargının geldiği durumu, içine düştüğü pespayeliği, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının asla söz konusu olamadığını, yargının siyasetin bir sopası haline geldiğini bilmeyen var mı? Amaç Alican Uludağ'a ve onun nezdinde tüm özgür gazetecilere gözdağı vermek, susturmak ama başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

"CHP'LİLERE KARŞI İKİLİ HUKUK UYGULANIYOR"

Ahbap Derneği soruşturmasına da değinen Emir, deprem sonrasında Ahbap'ın 158 milyon dolar topladığını belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın dernek üzerindeki denetim sorumluluğunu hatırlattı. TÜRMOB'un Ahbap'ın başvurusu üzerine yalnızca dört aylık dönemi incelediğini söyleyen Emir, CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Kartaloğlu'nun hedef alındığını savundu.

Emir, "Zamanın İçişleri Bakanları, zamanın Emniyet Genel Müdürleri, zamanın derneklerle ilgili şube müdürleri, daire başkanları, genel müdürleri 'Hesaplar tertemizdir.' diye raporların altına imza atanlar neredeler? Nerede yargılanıyorlar? Niye tutuklanmıyorlar? CHP'lilere karşı yapılan, ikili hukuk uygulamasıdır" diye konuştu.

EZGİ APARTMANI DAVASINI HATIRLATTI

Kahramanmaraş depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı davasını da gündeme getiren Emir, davada haklarında 876 yıl hapis cezası istenen kişilerin 700 gün boyunca firari kaldıklarını söyledi. Emir, "Yandaş olunca, 35 kişinin katili dahi olsanız, 700 yılla yargılansanız bile tutuklanmıyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partili iseniz bir ifade, bir gizli tanığın sözü veya böylesine iftiralarla cezaevine konuyorsunuz" dedi.

"EMEKLİLERİN YARISI TABAN AYLIK ALACAK"

Genel Kurul'da dün görüşmelerine başlanan en düşük emekli aylığı düzenlemesine de değinen Emir, "Bir torba yasa getirecekler, emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaracaklar, yapa yapa bu beyler 3 bin 552 lira zam yapabildiler" şeklinde konuştu.

2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Kanun'u eleştiren Emir, "Taban aylık uygulaması 2019'da başlamış, şimdi taban aylığı 23 bin 552 lira yaptıklarında emeklilerin yarısı taban aylık alıyor olacaklar. Bu sistemin mimarı, bu çöküntünün bizzat mimarı olan Bakan, bugün bundan şikayetçi" ifadelerini kullandı.

Emir, S-400 sürecine ilişkin de "Bu sorunu siz yarattıysanız siz çözüyorsunuz, S-400 sorunsa niye getirdiniz? Eğer sorun değilse niye 'Çözdük.' diyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Murat Emir, Politika, Ekonomi, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Emir'den sert eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
TSK’nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı TSK'nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı

17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 17:45:06. #7.12#
SON DAKİKA: Murat Emir'den sert eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.