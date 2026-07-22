Murat Emir'den sert eleştiriler

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda gazeteci Alican Uludağ'ın yeniden gözaltına alınmasını, Ahbap Derneği soruşturmasını, Ezgi Apartmanı davasını ve en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi gündeme taşıdı. Emir, "Yargı siyasetin bir sopası haline geldi" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasında gazeteci Alican Uludağ'ın yeniden gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını öne süren Emir, "Türkiye'de yargının geldiği durumu, içine düştüğü pespayeliği, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının asla söz konusu olamadığını, yargının siyasetin bir sopası haline geldiğini bilmeyen var mı? Amaç Alican Uludağ'a ve onun nezdinde tüm özgür gazetecilere gözdağı vermek, susturmak ama başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

"CHP'LİLERE KARŞI İKİLİ HUKUK UYGULANIYOR"

Ahbap Derneği soruşturmasına da değinen Emir, deprem sonrasında Ahbap'ın 158 milyon dolar topladığını belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın dernek üzerindeki denetim sorumluluğunu hatırlattı. TÜRMOB'un Ahbap'ın başvurusu üzerine yalnızca dört aylık dönemi incelediğini söyleyen Emir, CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Kartaloğlu'nun hedef alındığını savundu.

Emir, "Zamanın İçişleri Bakanları, zamanın Emniyet Genel Müdürleri, zamanın derneklerle ilgili şube müdürleri, daire başkanları, genel müdürleri 'Hesaplar tertemizdir.' diye raporların altına imza atanlar neredeler? Nerede yargılanıyorlar? Niye tutuklanmıyorlar? CHP'lilere karşı yapılan, ikili hukuk uygulamasıdır" diye konuştu.

EZGİ APARTMANI DAVASINI HATIRLATTI

Kahramanmaraş depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı davasını da gündeme getiren Emir, davada haklarında 876 yıl hapis cezası istenen kişilerin 700 gün boyunca firari kaldıklarını söyledi. Emir, "Yandaş olunca, 35 kişinin katili dahi olsanız, 700 yılla yargılansanız bile tutuklanmıyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partili iseniz bir ifade, bir gizli tanığın sözü veya böylesine iftiralarla cezaevine konuyorsunuz" dedi.

"EMEKLİLERİN YARISI TABAN AYLIK ALACAK"

Genel Kurul'da dün görüşmelerine başlanan en düşük emekli aylığı düzenlemesine de değinen Emir, "Bir torba yasa getirecekler, emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaracaklar, yapa yapa bu beyler 3 bin 552 lira zam yapabildiler" şeklinde konuştu.

2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Kanun'u eleştiren Emir, "Taban aylık uygulaması 2019'da başlamış, şimdi taban aylığı 23 bin 552 lira yaptıklarında emeklilerin yarısı taban aylık alıyor olacaklar. Bu sistemin mimarı, bu çöküntünün bizzat mimarı olan Bakan, bugün bundan şikayetçi" ifadelerini kullandı.

Emir, S-400 sürecine ilişkin de "Bu sorunu siz yarattıysanız siz çözüyorsunuz, S-400 sorunsa niye getirdiniz? Eğer sorun değilse niye 'Çözdük.' diyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.