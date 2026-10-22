Murat Emir: “Dosya saray koridorlarına uzandığı yerde kapatılırsa soruşturma eksik kalır” - Son Dakika
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Murat Emir: “Dosya saray koridorlarına uzandığı yerde kapatılırsa soruşturma eksik kalır”

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Murat Emir: “Dosya saray koridorlarına uzandığı yerde kapatılırsa soruşturma eksik kalır”
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın'ın Tera Yatırım'daki görevinden ayrılışına ilişkin, "Vurgundaki sıkıntıyı önceden bilip 'Oradan ayrıl' tavsiyesi veren o büyük sorulmazsa bu dosya saray koridorlarına uzandığı yerde kapatılırsa soruşturma eksik kalır" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın'ın Tera Yatırım'daki görevinden ayrılışına ilişkin, "Vurgundaki sıkıntıyı önceden bilip 'Oradan ayrıl' tavsiyesi veren o büyük sorulmazsa bu dosya saray koridorlarına uzandığı yerde kapatılırsa soruşturma eksik kalır" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın'ın fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"'Türkiye Yüzyılı söylemini üreten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski siyasi başdanışmanı ve AKP eski Milletvekili Ertan Aydın, asrın vurgunu fon soruşturmasında gözaltına alındı. Fırtına yaklaşırken Tera Yatırım'daki görevinden ayrılışını, 'Bazı sıkıntıları görüp büyüklerimizle istişare ederek ayrılmıştım' sözleriyle anlatmıştı. AKP'de milletvekilliği, Erdoğan'a başdanışmanlık ve seçim kampanyası yöneticiliği yapmış bir ismin akıl danıştığı büyükleri kim? Vurgundaki sıkıntıyı önceden bilip 'Oradan ayrıl' tavsiyesi veren o büyük sorulmazsa bu dosya saray koridorlarına uzandığı yerde kapatılırsa soruşturma eksik kalır."

Kaynak: ANKA
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