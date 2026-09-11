Murat Emir: Ezgi Apartmanı davasında tahliyeyle sonuçlanan karar düzenin özeti

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı Davası'nda çıkan karara ilişkin, "Siyasi bağlantıların ve inşaat rantının insan hayatından daha değerli olduğu bir düzenin tam özeti" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kolon kesip 35 kişinin ölümüne neden oldular. Aylarca firar edip, eski bir AKP milletvekilinin damadına ait lüks villada saklandılar. Mahkemede kendilerini 'Cumhurbaşkanımız geldi, dondurma kestirdik' diyerek savundular. ve bugün sadece 6 yıl 8 ay ceza alıp tahliye edildiler.

Siyasi bağlantıların ve inşaat rantının insan hayatından daha değerli olduğu bir düzenin tam özeti. Geriye ise feryadından utanmadıkları bir anne kaldı. AKP'nin düzeni budur."