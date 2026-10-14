Murat Emir, Halk TV'ye kayyım atamasını 'suçu gizleme operasyonu' diye niteledi - Son Dakika
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Murat Emir, Halk TV'ye kayyım atamasını 'suçu gizleme operasyonu' diye niteledi

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Murat Emir, Halk TV\'ye kayyım atamasını \'suçu gizleme operasyonu\' diye niteledi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Emir, 'Şafak vakti Halk TV'ye kayyım atayarak ve polislerle basarak yapılan şey milyonların gözünü bağlayıp suçu gizleme operasyonudur' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Ekranı gasp ederek ülkeyi açık hava hapishanesine çevirebilirsiniz ama bu halkın size karşı olan düşüncelerini değiştiremezsiniz" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şafak vakti Halk TV'ye kayyım atayarak ve polislerle basarak yapılan şey milyonların gözünü bağlayıp suçu gizleme operasyonudur. Ekranı gasp ederek ülkeyi açık hava hapishanesine çevirebilirsiniz ama bu halkın size karşı olan düşüncelerini değiştiremezsiniz. Bizler, aylardır hedef gösterilen Halk TV emekçilerinin, gerçeğin ve doğru haberciliğin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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