Murat Emir, Mersin'deki gözaltıları 'şafak operasyonu' diye eleştirdi - Son Dakika
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Murat Emir, Mersin'deki gözaltıları 'şafak operasyonu' diye eleştirdi

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Murat Emir, Mersin\'deki gözaltıları \'şafak operasyonu\' diye eleştirdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emir, 'Suçüstü yakalananlar iktidar, şafak operasyonuyla evinden alınanlar muhalefet' diyerek AKP'yi eleştirdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin, "Suçüstü yakalananlar iktidar, şafak operasyonuyla evinden alınanlar muhalefet... AKP artık bu gemiyi yüzdüremiyor. Deniz bitti; şimdi sadece ama sadece 'su bitti, karaya oturduk' diyenlere saldırıyorlar" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte size AKP Türkiyesi... Ortada 1 trilyonluk bir vurgun, hayatı kararan 500 bin mağdur var ama merak etmeyin, iktidarımız 'suçlulara' en ağır cezaları kesiyor (!) 2,2 milyar lira ile anılan Fatma Betül Sayan Kaya, WhatsApp gruplarından çıkarılarak siyasi tarihin en acımasız yaptırımına maruz bırakıldı! AKP'nin 2023 seçim kampanyasını yürüten eski vekil Ertan Aydın'a 'şimdilik yurt dışına çıkma' denildi. AKP Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına konan tedbir ise kahveler bile soğumadan, sadece 3 saat içinde jet hızıyla kaldırıldı" ifadesini kullandı.

Emir, şunları kaydetti:

"Sanırım hukukun bir sonraki aşamasında şüphelilerin ellerine cetvelle vurulacak. Fakat adaletin kılıcı muhalefete gelince nedense çok keskin! İktidarın Fatma'sına WhatsApp cezası kesilirken, muhalefetin Fatma'sı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet aylardır cezaevinde. Baktılar ki pisliğin üstü örtülemiyor, bu kez Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alınıyor. Suçüstü yakalananlar iktidar, şafak operasyonuyla evinden alınanlar muhalefet... Bütün bu rezaleti kimse duymasın diye de T24'ün fişi çekiliyor; gazeteciler, ekonomistler, hak savunucuları ve binlerce hesap tek tuşla susturuluyor. AKP artık bu gemiyi yüzdüremiyor. Deniz bitti; şimdi sadece ama sadece 'su bitti, karaya oturduk' diyenlere saldırıyorlar."

Kaynak: ANKA
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