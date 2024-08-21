Murat Germen'in küratörlüğünü üstlendiği '2.5B' adlı sergi YUNT'ta ziyarete açılıyor

Güncel

Murat Germen'in küratörlüğünü üstlendiği "2.5B" adlı sergi, 21 Eylül'de YUNT'ta ziyarete açılacak.

İki boyut ile üç boyutun ara noktasındaki bir temsil yöntemi olan iki buçuk boyut evrenini keşfetmeye davet eden sergi, iki buçuk boyutun ayırt edici özelliği olan derinlik yanılsamasını merkeze alıyor.

Sergide yer alan sanatçılar, malzemenin sınırlarını, farklı yüzeyler üzerindeki derinleştirme veya kabartma gibi jest ve müdahaleler aracılığıyla yeniden keşfederken mimari kesitler ve gündelik hayata ilişkin detaylar da eserlerle görselleşiyor.

İki buçuk boyutlu temsil ve algı modelinin deneyimlenmesi için alan açan sergi ayrıca mekanın üretimine ilişkin süregelen tartışmalarda, tasarlanan mekanla yaşanan mekanı eş zamanlı olarak düşünmeyi olanaklı kılıyor.

Tanzer Arığ, Gökçen Ataman Tanyer, Nora Byrne, Gizem Çeşmeci, Nermin Er ve Semih Zeki'nin eserlerinin görülebileceği sergi, 6 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.