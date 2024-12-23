Murat Kekilli\'nin Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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ADANALI şarkıcı Murat Kekilli'nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli (84), toprağa verildi. Kekilli, annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesi Sıdıka Kekilli, dün hayatını kaybetti. Kekilli'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi, yakınları, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı. Güçlükle ayakta duran şarkıcı, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Haber: Muhammet Fatih YAVUZ – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,