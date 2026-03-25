Murat Kurum ABD'de COP31'i Tanıtacak
Murat Kurum ABD'de COP31'i Tanıtacak

25.03.2026 10:29
Bakan Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında ABD'ye ziyarette bulunacak.

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' nedeniyle New York'ta düzenlenecek programlara katılacak. Bakan Kurum, ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'nda daimi temsilcilere Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinlikleri çerçevesinde 25 Mart Çarşamba günü ABD'ye 3 günlük ziyarette bulunacak. Kurum, BM'nin iklim değişikliği ile mücadelede en önemli organizasyonu olan COP31 Başkanı sıfatıyla New York'ta bir dizi görüşmeler yapacak. COP31 Başkanı olarak, bugüne kadar BM temsilcileri, önceki dönem COP başkanları, STK'lar, büyükelçiler, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile görüşmeler ve toplantılar gerçekleştiren Bakan Kurum, ABD'de de BM nezdinde ikili görüşmeler gerçekleştirip, tanıtım toplantılarına katılacak.

TÜRKEVİ'NDE STK'LAR İLE TOPLANTI

Bakan Kurum, New York programı kapsamında ilk olarak 26 Mart Perşembe günü BM Türkevi binasında STK'lar ile bir araya gelecek. Bakan Kurum, 140'a yakın ABD'li iş insanı ve STK temsilcisinin katılacağı bu toplantıda COP31 süreci ve Türkiye'nin Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığı Sıfır Atık Projesi ile ilgili konuşma yapacak.

BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Kurum daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bakan Kurum ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Bakan Kurum görüşme ve toplantılarda Türkiye'nin küresel çevre hareketi Sıfır Atık ve COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgiler verecek, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve çevre politikalarına yönelik sunumlar yapacak. Bakan Kurum'un Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile de COP31 sürecine ilişkin ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN COP31 VİZYONUNU ANLATACAK

Bakan Kurum, 27 Mart Cuma günü ise BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yapacak. Kurum, küresel çevre hareketi Sıfır Atık'ın COP31 sürecinde de önemli bir başlık olacağını belirtip, Türkiye'nin yine küresel bir sorumluluk anlayışıyla uluslararası sisteme güveni pekiştirmek için çaba sarf edeceğini anlatacak. Bakan Kurum hitabında Türkiye'nin COP31 vizyonunu; 'Uygulama' COP'u olarak belirlediğine dikkat çekecek ve bu vizyonun süreçlerini de diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde sıralayacak. Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim iş birliği, temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında hedef odaklı bir COP31'in sürecini yürütmeyi hedeflediğini üye ülkelere anlatacak.

BM'DE 30 MART ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Kurum, Genel Kurul hitabının ardından, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' programlarına katılacak. BM binasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın video mesajı yayımlanacak. Bakan Kurum'un yanı sıra programda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Anacláudia Rossbach birer konuşma yapacak.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
