 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Kurum, esnafın taleplerini dikkate alacaklarını ve birlikte karar alacaklarını söyledi. Ayrıca, AK Parti olarak esnafın sorunlarını çözmek için gayret içinde olduklarını belirtti.

Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği\'ni ziyaret etti
23.01.2024 - 14:32,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği ziyaretinde, "Kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum ki, biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüz, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz, birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız." dedi.

Kurum, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, dernek başkanı Mehmet Salih Çelik ve minibüs esnafı tarafından karşılandı.

Burada konuşma yapan Kurum, Dernek Başkanından minibüs esnafının sorunlarını dinlediğini, notlarını aldığını, sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut"

Minibüsçülüğün zor bir meslek olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'u anlamak isteyen, bu şehrin insanlarının ne demek istediğini, önce sizden, şoför esnafımızdan dinleyecek. Gelecek sizinle istişare yapacak ki, 'Şoförümün, esnafımın ne derdi var, ne problemi var', bu istişareleri gerçekleştirecek. Tabii bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. Bu kadar da şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum. Çünkü az önce Başkanım da ifade etti; minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin, can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de koyulmadığını net bir şekilde görüyoruz."

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafın sorunlarını çözmenin gayreti içinde olduklarını aktaran Kurum, "Minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. Siz istediniz biz yaptık ve AK Parti olarak, metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi, Meclis'imizden geçirdik. Ben size Murat Kurum sözü veriyorum. Kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum ki, biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüz, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz, birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız." diye konuştu.

Bakırköy adayı Ali Talip Özdemir ile birlikte büyükşehirde uyum içerisinde çalışacaklarına da dikkati çeken Kurum, Bakıröy'ün makus talihini değiştirmek istediklerini, farklı gündemler peşinde koşmadan ve İstanbul'u bir basamak olarak görmeden İstanbul'un sorunlarına odaklanacaklarını kaydetti.

Ali Talip Özdemir de esnaftan Kurum'a destek talebinde bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Çelik ise mesai başlangıcı ve çıkışlarında ayakta yolcu almak zorunda kaldıkları, bu durumda kendilerine ceza yazıldığı ancak ayakta yolcu alamadıkları zaman para kazanamadıkları şikayetinde bulunarak, en azından mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde buna bir çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bahçelievler, Murat Kurum, İstanbul, Ulaşım, İstanbul, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika


21:54
Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Gol Sesleri Çıkmadı Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Gol Sesleri Çıkmadı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Son Dakika
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Kurum, Bakırköy Bahçelievler Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement