Murat Kurum, Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Murat Kurum, Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Murat Kurum, Beşiktaş\'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Kurum, Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper ile Ortaköy'de kumpir ve waffle satan esnafla sohbet etti ve projelerini anlattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, müzik dinledi ve Ortaköy Zabıta Amirliği'ni ziyaret etti.

22.02.2024 21:43
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

İttifakın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper ile Ortaköy'de kumpir ve waffle satan esnafla sohbet eden Kurum, projelerini anlattı.

Bir tatlıcıdan aldığı ürünleri çevresindekilere dağıtan Kurum, esnafın kumpir ikramını da geri çevirmedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, alanda önce Aşık Kurbani olarak tanınan Nihat Oltulu'nun türküsünü, sonrasında "Mavişim" şarkısını kendisi için uyarlayan Emre Fırat'ın eserini dinledi.

Her iki eseri de çok beğendiğini söyleyen Kurum, daha sonra Ortaköy Zabıta Amirliğini ziyaret etti.

Kurum, alandaki AK Nokta'ya da ziyarette bulunarak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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